A Coruña celebra su segunda Semana de la Paleontología con charlas, cine y actividades para toda la familia

A Coruña celebrará del 26 al 29 de noviembre la segunda Semana de la Paleontología, una cita científica que reúne charlas, cine y talleres familiares gracias a la organización conjunta del CICA y del IUX de la Universidade da Coruña.

El Ayuntamiento de A Coruña y la Domus se suman como colaboradores clave para consolidar un evento que el año pasado registró una gran acogida.

El programa arrancará los días 26 y 27 de noviembre con tardes de divulgación en el Bar Árnica, de 20:00 a 21:00 horas, convertidas en un punto de encuentro entre ciencia y ciudad.

Gloria González Fortes, con Paleoxenómica: un viaje al pasado a través del AD, y Alejandro Blanco Calvo, con Cuando los cocodrilos dominaban Europa, abrirán las sesiones divulgativas.

Al día siguiente será el turno de Ángela Delgado Buscalioni, que abordará la evolución de las aves, y de Luisa Santos Fidalgo, que explicará cómo el polen fósil ayuda a interpretar el clima pasado.

Todas las charlas serán breves, dinámicas y accesibles, siguiendo el espíritu de la primera edición.

El viernes 28, la programación se trasladará a la Domus con una sesión especial de cine científico de 18:00 a 21:00 horas.

Se proyectará la película 2012, presentada por la paleontóloga Penélope Cruzado-Caballero, que después moderará un coloquio sobre cambio climático y extinción masiva, invitando al público a participar activamente.

El sábado 29, la jornada estará dedicada a los más pequeños. A las 11:30 horas, la Domus ofrecerá la proyección de Ice Age 2: El deshielo, pensada para introducir conceptos de clima, evolución y adaptación de especies de una forma divertida.

Paralelamente, entre las 12:00 y las 14:00 horas, se celebrarán talleres infantiles de paleontología, coordinados por UDC Big Bang y por alumnado de Ciencias de la UDC, donde los niños podrán manipular fósiles, recrear paisajes prehistóricos y aprender jugando.