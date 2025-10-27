La UDC encuentra poblaciones de planta amenazadas en el entorno del río Barcés, en A Coruña

Un equipo de la Universidade da Coruña (UDC) ha publicado en la revista Nova Acta Científica Compostelana un estudio en el que se identifican nuevas poblaciones de especies vegetales amenazadas y de interés en la cuenca del río Barcés. Unos descubrimientos que incluyen cuatro especies recogidas en el Catálogo Galego de Especies Ameazadas y que ponen de manifiesto el elevado valor ecológico del espacio, al mismo tiempo que avalan la propuesta de ampliar el área de la Rede Natural 2000 asociada al embalse de Cecebre.

El artículo, titulado Flora de interese da conca do río Barcés (A Coruña), recoge los resultados de las prospecciones de flora realizadas por el equipo investigador de la UDC integrado por Eva Martínez Veiga, Iván Rodríguez Buján y Jaime Fagúndez. El estudio forma parte del proyecto sobre el bosque de ribera del Barcés, bajo la dirección de los profesores María José Servia y Jaime Fagúndez, y está promovido y financiado por la Cátedra Hijos de Rivera-UDC de Desenvolvemento Sostible.

La UDC señala en una nota que durante las prospecciones se identificaron 18 especies poco frecuentes, raras o amenazadas, la mayor parte de ellas asociadas a bosques de ribera y ecosistemas fluviales. Entre ellas destacan cuatro especies incluidas en el Catálogo Galego de Especies Ameazadas (Decreto 88/2007, del 19 de abril), como los Dryopteris guanchica y Vandeboschia speciosa.

El trabajo también documenta una novedad para la Península Ibérica, Silene × hampeana , híbrido natural de las especies S. dioica y S. latifolia. Algunas de las especies están asociadas a bosques caducifolios en buen estado de conservación, generalmente en áreas de montaña, como es el caso de Ornithogalum pyrenaicum, Sanicula europaea, Allium ursinum. Otras como Helleborus foetidus se asocian a suelos neutros o básicos poco comunes en el entorno. Además, en los prados húmedos de los márgenes de los ríos se identificó Alopecurus pratensis, una especie hasta ahora no conocida en la provincia de A Coruña.

Los investigadores estudiaron, además, especies de zonas próximas a la cuenca como las turberas del Monte Xalo, humedales de gran interés por su capacidad de retener el agua a regular su flujo, que alimenta el Barcés y se encuentran amenazados por la explotación forestal del eucalipto y proyectos de infraestructuras energéticas.

"(Estos resultados) poñen de relevo a necesidade de conservar a vexetación de ribeira da conca do Barcés, tanto polo seu valor como hábitat de especies ameazadas como polo papel esencial que desempeña na protección e mellora da calidade da auga", señalan los autores. Así, los investigadores proponen la ampliación de la Zona de Especial Conservación (ZEC) Encoro de Abegondo-Cecebre para garantizar la protección efectiva de este patrimonio natural.