La Universidade de A Coruña participa en un proyecto para asegurar la sostenibilidad de macroalgas

El grupo de Biología Costera, liderado por el investigador Javier Cremades, del Centro Interdisciplinar de Química y Biología (CICA) de la Universidade da Coruña (UDC), participa en el proyecto 'Algaprox', una iniciativa de investigación para mejorar el control y la gestión sostenible de varias especies de macroalgas en Galicia.

Según informa el rectorado, cofinanciado por el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura, el proyecto está coordinado por el Centro de Investigaciones Marinas de la Xunta de Galicia y cuenta con la colaboración de cofradías y organizaciones del sector marisquero.

La labor del grupo se centra en el estudio de la especie Himantalia elongata, conocida como 'correa' o 'spaguetti de mar'.

"Esta alga, de gran interés tanto ecológico como comercial, está en regresión por las presiones derivadas del cambio climático y la sobreexplotación", subrayan los investigadores.

El equipo de la UDC desarrolla técnicas de cultivo y sembrado de embriones con el objetivo de reforzar o reintroduir en las zonas donde fue desapareciendo.