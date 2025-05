Antonio Turiel, divulgador científico: "En Galicia los huracanes se os van a echar encima"

El próximo jueves 26 de mayo tendrá lugar en la Delegación da Coruña do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG) un encuentro con Antonio Turiel (León, 1970), investigador del Instituto de Ciencias del Mar del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Durante el coloquio se hablará sobre los diferentes retos a los que se enfrenta la ciudad de A Coruña en relación al cambio climático.

El equipo de Quincemil y Treintayseis se ha puesto en contacto con Antonio Turiel, uno de los grandes divulgadores científicos sobre el cambio climático y el experto que predijo el apagón que sorprendió a toda España. Es licenciado en Física y Matemáticas y doctor en Física Teórica por la Universidad Autónoma de Madrid. Hemos tratado las causas del apagón, así como las posibilidades de que vuelva a suceder y cómo el cambio climático puede afectar a Galicia en un futuro.

"El problema más grave que tenemos es el de la contaminación"

El cambio climático es solo una pieza más de un problema ambiental mucho más amplio que, según indica Antonio Turiel, estamos ignorando de forma peligrosa. "Se habla del cambio climático como si fuera lo único", señala, "pero el problema más grave que tenemos es el de la contaminación, es decir, todas esas sustancias tóxicas que hemos dispersado por la naturaleza por todas partes". A esto se suma la pérdida acelerada de biodiversidad, un fenómeno igual de crítico y, a menudo, menos visible.

Aunque el calentamiento global se ha convertido en el foco mediático, lo cierto es que está entrando en una fase de aceleración alarmante. Según este experto, "se ha multiplicado por cuatro el ritmo de calentamiento", afirmando sin tapujos que "vienen curvas, ahí vienen curvas".

Galicia, por ejemplo, ya empieza a notar las consecuencias, especialmente en su costa atlántica: "El año pasado, en noviembre, a la altura de Oporto, el agua del mar tenía calor suficiente como para soportar huracanes de categoría cuatro. Es una salvajada", advierte. Y lanza una frase clara: "Los huracanes se os van a echar encima".

Frente a este escenario, la solución existe, pero requiere cambios profundos: reducir drásticamente las emisiones de CO2. Eso sí, aclara, aunque dejáramos de emitir hoy, el CO2 ya emitido "no desaparece, sigue en la atmósfera y va siendo reabsorbido por la tierra poco a poco", por lo que actuar cuanto antes es clave.

Más allá del diagnóstico, su preocupación principal está en la falta de preparación. "Lo que hay que hacer es educar". En ciudades como A Coruña, señala, no se están tomando medidas reales para mitigar los efectos de posibles tormentas extremas. "¿Qué tipo de medidas se están tomando en A Coruña para hacer frente a una tempestad extrema? Ya te lo digo yo: ninguna", denuncia. Entre los peligros a los que nos podemos exponer en un futuro, Antonio Turiel indica que "se van a inundar las zonas más bajas de Coruña, pero es que además los vientos van a ser peligrosos. Van a salir cosas volando por los aires. Puede morir gente, no es ninguna tontería. Y va a haber desperfectos", sentencia.

"El 8 de enero de 2021 la red eléctrica europea estuvo a punto de caerse"

En los últimos años, la transición hacia energías renovables ha avanzado a gran velocidad en Europa. Pero este cambio, necesario para alcanzar los objetivos climáticos, no ha estado exento de desafíos técnicos. Uno de los más relevantes es el impacto que tiene esta integración masiva de generación renovable en la estabilidad de la red eléctrica. "Cuando conectas un sistema de generación en la red de alta tensión, pues tienes que acompañarlo con los sistemas adecuados, que te dan estabilidad, que te dan flexibilidad", indica Antonio Turiel

El experto y divulgador ha explicado que el problema no radica en las energías renovables en sí, sino en la forma en que se han conectado al sistema. Muchas instalaciones, como las placas solares fotovoltaicas en viviendas o instalaciones industriales, se han vinculado directamente a la red de alta tensión sin contar con los sistemas de estabilización adecuados. Así, señala que "las renovables no generan la inestabilidad, pero evidentemente, si se instalan sin los sistemas de estabilización tienes un problema".

En su momento, para favorecer el despliegue de renovables "la Unión Europea aprobó una legislación muy laxa sobre las condiciones de integración", lo que genera cierto peligro, pues las instaladas bajo esa norma "no se adaptan a las incidencias que a veces surgen en una red", que no siempre pueden compensarse con las renovables que sí cuentan con la estabilidad necesaria.

Un ejemplo ilustrativo fue el "incidente muy serio" del 8 de enero de 2021, cuando la red eléctrica europea estuvo a punto de caerse. "Ahí se vio que hay un problema general de toda la red europea porque se ha instalado muchos sistemas renovables sin la debida estabilización. No es que no tengan nada, pero los requerimientos fueron demasiado laxos y entonces no tienen lo suficiente".

A raíz de aquel evento, se evidenció la necesidad de reforzar los requisitos técnicos para las nuevas instalaciones. Desde 2022, con la actualización del marco regulatorio europeo, las condiciones de conexión para nuevas plantas renovables son más estrictas, "quizá no lo suficiente, pero más estrictas en cuanto a estabilidad". Sin embargo, esto no resuelve el problema heredado: miles de megavatios instalados con anterioridad no cumplen con los estándares actuales y, al no poder obligarse legalmente a las compañías a actualizar estos sistemas -ya que en su momento cumplieron la normativa vigente-, la responsabilidad sobre quién debe asumir el coste queda en el aire.

De esta forma, Antonio Turiel señala que el problema del apagón no está en la causa concreta que dio lugar a que se produjese, sino que lo importante es "saber por qué la red no era capaz de adaptarse". Así, el debate en torno al apagón vivido en España sigue abierto.

Actualmente, tratando de mitigar los problemas de estabilidad en la red, se ha incrementado notablemente la generación con centrales de gas de ciclo combinado, que en el día del apagón representaban solo un 3,5% y ahora oscilan entre un 10% y un 30%, según la hora. Este aumento, apunta Turiel que "es un reconocimiento implícito de dónde está el problema, porque el gas da estabilidad". El gas y las centrales hidroeléctricas son lo que dan más gas, "pero en lo eléctrico no te puedes pasar tampoco de la raya porque claro vacía los pantanos, y tampoco es cuestión". Sin embargo, recurrir más al gas implica mayores emisiones de CO2 y un coste energético más elevado, lo que, según se advierte, se traducirá pronto en un fuerte encarecimiento de la factura de la luz.

Las posibilidades de vivir otro apagón en España

La transición energética avanza, pero con ciertos problemas. Antonio Turiel explica su principal preocupación: actualmente se está experimentando con el equilibrio entre energías renovables estabilizadas y no estabilizadas, tratando de reducir al mínimo el uso del gas por sus costes y emisiones. "Están jugando a ver dónde está el límite... pero estamos jugando un poco con fuego", afirma. Aunque reconoce que es lógico intentar reducir el uso de combustibles fósiles, también dice que espera que "calculen bien y no se les vaya la mano".

Antonio recalca que el problema no son las renovables en sí, sino cómo se han implementado: sin las medidas técnicas adecuadas, sin atender a las advertencias de los técnicos y bajo una regulación laxa que ha favorecido su despliegue rápido, pero sin garantizar la estabilidad del sistema. "Como si la legislación no te obligara a hacer la ITV del coche", ironiza, para explicar por qué el debate energético actual está "viciado" y repleto de simplificaciones. "Cuando las decisiones se toman los despachos... Cuando se desconoce y cuando se ignora lo que dice los técnicos, que llevan tiempo advirtiendo de esto".

Más allá del tema del sistema eléctrico en España, su preocupación se amplía al contexto global: la crisis energética no es una cuestión puntual ni local, sino estructural. "La crisis energética tiene que ver sobre todo con el agotamiento de los combustibles fósiles", señala, recordando que la producción real de petróleo lleva cayendo dos décadas, "para compensar se han extraído otras cosas que no son petróleo, pero se aparecen y se procesa". Esto ya está generando impactos severos en países como Bolivia, Argentina o Nigeria, donde el desabastecimiento de combustibles está afectando a la producción agrícola, el transporte y la vida cotidiana. "Se está montando un pifostio impresionante y estamos como si no pasase nada", afirma.

El panorama, según este divulgador, es aún más complicado. El uranio también está en declive, y "no hay ningún futuro para la energía nuclear". A esto se suma la creciente escasez de materiales críticos como el cobre o la plata, indispensables para las tecnologías renovables. Además, advierte que se está alimentando una burbuja energética, cuando la realidad es que ni todo puede electrificarse, ni todos los sectores pueden depender exclusivamente de renovables. "Es todo muy absurdo, pero nadie va a reconocer que se ha equivocado, entonces tenemos un modelo que no funciona. Que encima lo hemos alimentado, pues eso, con el desarrollo de unas renovables mal metidas", concluye.