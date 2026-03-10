Las redeiras de A Guarda protagonistas en la inauguración de MICE en Santiago

La Mostra Internacional de Cinema Etnográfico del Museo do Pobo Galego (MICE) presenta hoy en Santiago su XXI edición, que se desarrollará hasta el 15 de marzo con una programación que combina cine, pensamiento y procesos de creación acerca de la antropología visual y de las prácticas contemporáneas del registro del real.

La sesión inaugural tendrá lugar hoy a las 20:30 horas en el Teatro Principal y será con la presentación de Redeiras de A Guarda, una pieza creada específicamente para el festival.

La obra parte de una investigación del artista sonora Acacia Ojea acerca del oficio de las redeiras, con la colaboración del artista visual Arancha Brandón.

La obra construye una experiencia sonora y visual basada en los sonidos del propio trabajo (el manejo de las redes, las conversaciones, los silencios y el mar; y propone una aproximación sensible a un oficio históricamente feminizado que durante décadas formó parte inseparable de la vida de los puertos gallegos.

La inauguración se completa con la proyección de Psicoxeografía de Santiago de Compostela, una pieza de cine experimental realizada en el marco del taller de iniciación al cine en 16 mm impartido por Pablo Useros y desarrollada con la financiación de la ECAM.

Durante la semana previa al festival, las personas participantes se acercaron al formato fotoquímico mientras recorrían y filmaban la ciudad, construyendo colectivamente una película sobre Santiago que será proyectada también en 16 mm en la propia sesión inaugural.

Ambas propuestas dialogan acerca de una de las líneas que atraviesan esta edición de la MICE: el interés por los procesos de creación y por el germen de los proyectos, atendiendo a la dimensión viva, experimental y colectiva de las prácticas cinematográficas.

Recuperación del cine doméstico

La programación incluye también Home Movie, un estudio de investigación y creación centrado en el cine doméstico que traerá al festival un servicio de digitalización gratuita de archivos en formato Super 8.

La actividad se desarrollará el 12 de marzo en el Museo do Pobo Galego, de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas. Durante esta jornada, el equipo de Home Movie recibirá a todas las personas que se acerquen con sus películas familiares para realizar una primera digitalización del material.

También ofrecerán pautas prácticas de preservación doméstica, con recomendaciones sobre almacenamiento, manipulación segura y cuidados preventivos que permitan prolongar la vida de estos archivos en las casas del barrio.

El objetivo es proponer a disposición de la ciudadanía los medios técnicos necesarios para viajar por la memoria a través de sus propias imágenes familiares. Como cierre de la experiencia, cada participante podrá digitalizar hasta 15 metros de metraje y llevar consigo una copia digital de una de sus películas.