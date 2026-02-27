La Cidade da Cultura acoge una nueva edición de “Pequefilmes” para acercar el cine a la infancia

La Cidade da Cultura acoge una nueva edición de "Pequefilmes", un festival que acerca el cine al público infantil y juvenil

La Xunta de Galicia refuerza su apuesta por la educación audiovisual desde edades tempranas con la celebración de la décima edición de "Pequefilmes", el festival internacional de cortometrajes infantiles que se desarrolla este fin de semana en la Cidade da Cultura. El certamen reúne más de 80 producciones procedentes de una veintena de países, pensadas para despertar el interés por el cine entre los más jóvenes.

El director xeral de Cultura, Anxo M. Lorenzo, participó en la inauguración del evento junto a la directora gerente de la Fundación Cidade da Cultura, Ana Isabel Vázquez, y el director del festival, Jorge Rivero. Durante el acto destacó la importancia de ofrecer contenidos audiovisuales de calidad dirigidos a la infancia y la juventud, fomentando desde edades tempranas tanto el interés por el cine como la capacidad crítica del público.

Una de las singularidades del festival es que los propios niños y niñas asumen un papel activo, ya que no solo asisten como espectadores, sino que también forman parte del jurado y eligen mediante votación las obras ganadoras.

Talleres para aprender creando

Además de las proyecciones, "Pequefilmes" incluye propuestas educativas destinadas a incentivar la creatividad audiovisual. El programa contempla dos talleres en los que los participantes podrán experimentar con diferentes técnicas cinematográficas y convertirse en cineastas por un día.

Entre las actividades previstas figuran sesiones dedicadas al cine de sombras chinescas y la creación de un zoótropo, un dispositivo clásico de animación que permitirá a los asistentes elaborar su propio cortometraje animado. Las entradas para talleres y proyecciones pueden adquirirse a través de Ataquilla y en la taquilla del Museo Centro Gaiás.

Un programa adaptado por edades

La programación se distribuye en tres salas del Museo Centro Gaiás, organizadas según franjas de edad: Vagalumes, dirigida a bebés de 0 a 3 años; Miñocas, para público a partir de 4 años; y Fanecas, pensada para niños y niñas desde los 7 años.

Muchas de las obras seleccionadas han sido premiadas o exhibidas en algunos de los festivales internacionales de animación más destacados, como el Tribeca Film Festival o el New York International Children’s Film Festival, en Estados Unidos; DOK Leipzig y el Stuttgart International Festival of Animated Film, en Alemania; o el Festival Internacional de Cine Fantástico de Sitges.

Proyecciones especiales y presencia gallega

Junto a las secciones oficiales a concurso, el festival incorpora dos propuestas paralelas de acceso gratuito. Por un lado, renueva su colaboración con el prestigioso festival francés de Clermont-Ferrand, acercando al público gallego una selección de cortometrajes exhibidos en ese certamen. Por otro, se proyectará una recopilación de obras premiadas a lo largo de la década de trayectoria de "Pequefilmes".

La representación gallega llega de la mano del corto Dra. Paciente, dirigida por Anahí Sotelo García y Daniel Rodríguez Palacios. También forma parte del programa la producción española Gilbert, de Álex Salu, Arturo Lacal y Jordi Jiménez, nominada este año al Premio Goya al mejor cortometraje de animación.

Toda la información detallada del festival puede consultarse en la página web oficial de la Cidade da Cultura.