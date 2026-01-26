Quincemil se cuela en un programa de la TVG con una pregunta que sorprende a concursantes y espectadores

Quincemil va camino de cumplir 7 años y, durante este tiempo, se ha ganado la popularidad de miles de coruñeses y coruñesas que leen este medio digital para conocer la actualidad de la ciudad. Su alcance no se limita al ámbito online, ya que también ha llegado a la televisión con una pregunta sobre este medio en el concurso de la TVG, Atrápame se podes.

A Coruña y Perú nunca estuvieron tan conectadas. Y no por cercanía ni por contar con una cultura parecida, sino por un nombre muy conocido en ambos lugares: Quincemil, aunque con significados muy distintos en cada uno.

Quincemil, diario coruñés y pueblo de Perú

Quincemil se ha colado en la televisión pública gallega. Este medio digital coruñés fue protagonista de una de las preguntas del concurso de la TVG, Atrápame se podes, presentado por Rodrigo Vázquez, un programa en el que cinco concursantes compiten poniendo a prueba sus conocimientos de cultura general y temática gallega.

Este mediodía, en la cuarta prueba del programa, las concursantes Concha y Tati se enfrentaron a una pregunta que, quizá, sorprendió a más de uno: "Que xornal lle dá tamén nome a un pobo de Perú?". Las opciones de respuesta eran dos nombres muy conocidos, ABC y Quincemil.

No cabe duda de que es una cuestión que habrá despertado gran curiosidad en varias casas, ya que no todos serían conscientes de que, además de ser un medio digital de referencia en A Coruña, Quincemil es también el nombre de una localidad peruana.

Mientras que en A Coruña, Quincemil recibe este nombre por ser el código postal de la ciudad, en Perú es un pueblo localizado en la Selva del Cusco.

La aparición de Quincemil en Atrápame se podes refuerza la popularidad de este medio más allá del ámbito digital, consolidando su reconocimiento al formar parte de uno de los programas más seguidos de la Televisión de Galicia. Si quieres ver este o cualquier otro programa de Atrápame se podes, puedes hacerlo totalmente gratis en AGalega.