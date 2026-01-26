Un día dentro del rodaje de una serie en A Coruña: así se transforma la UDC en el plató de 'Ardora'

La Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidade de A Coruña se convirtió este lunes en el plató de rodaje de Ardora, la nueva serie original de Movistar Plus+.

Durante unas horas, el edificio universitario dejó atrás planos y maquetas para transformarse en la sala de un juzgado, escenario de una escena clave en la que un joven "problemático" se sentaba en el banquillo acusado del asesinato de un importante empresario local.

En ese espacio reconvertido, Carolina Yuste se metía en la piel de Estela, la abogada de oficio encargada de defender al acusado. Una secuencia cargada de tensión emocional que apunta a ser crucial en el desarrollo de la historia. Desde Quincemil hemos podido colarnos en el rodaje de la mano de los guionistas Fran Araújo y Pepe Coira, y del director Jorge Coira, para comprobar cómo se vive desde dentro el engranaje de una gran producción televisiva.

Al otro lado de la sala, un amplio equipo técnico capturaba cada gesto y cada silencio mientras la actriz Elvira Mínguez interpretaba un papel de vital importancia dentro de la narración. Todo medido al milímetro: cámaras, iluminación, sonido y todo un equipo humano.

Carolina Yuste, firme en su papel de abogada, ocupaba un lado de la escena. Ella será, junto a Javier Gutiérrez, una de las grandes estrellas de Ardora. Desde la productora han confirmado además un reparto repleto de rostros muy conocidos: Tamar Novas, Luis Zahera, Antonio Durán 'Morris', Blanca Martínez, Sandro Ballesteros, Santi Cuquejo, Julia Gómez, Luisa Gavasa, Xosé Barato o Camila Bossa, entre otros.

El rodaje de este lunes contó también con la visita de autoridades locales como la alcaldesa, Inés Rey, o el delegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, que se acercaron a conocer de primera mano el trabajo que se está desarrollando en la ciudad.

Pero más allá de las cámaras, Ardora también se construye en los pequeños momentos del backstage. Desde una Carolina Yuste improvisando unas coplas de flamenco entre toma y toma, hasta bromas compartidas con el director imitando el acento gallego. Detalles espontáneos que solo se descubren tras las bambalinas.

Para Yuste, este proyecto supone su primera experiencia rodando en A Coruña. "He estado aquí por teatro y por otros trabajos, pero rodar como tal es la primera vez", explicaba la actriz, que confesaba haber aprovechado los ratos libres para pasear "al sol" y empezar a entender, entre risas, "lo de vivir en Galicia": "Estoy encantada, la verdad. Es muy bonito".

El equipo permanecerá en la ciudad hasta principios de abril. Un regreso especial para Jorge Coira, que reconoce el vínculo personal y profesional que le une a A Coruña. "Llevaba años sin rodar aquí durante tanto tiempo. Es una ciudad a la que le tengo mucho cariño porque mis primeras series prácticamente arrancaron aquí", señalaba el director.

Javier Gutiérrez durante el rodaje de 'Ardora' Nueve Cartas

Más allá del caso judicial, Ardora se presenta como un thriller muy centrado en los personajes. "No es una investigación compleja en el sentido clásico", explica Coira. "Nos interesa más cómo una situación de injusticia muy dura les revuelve la vida, cómo les impacta emocionalmente".

La ciudad no será un mero telón de fondo. La intención del equipo es que A Coruña forme parte activa del relato. "Queremos que se note cómo es esta ciudad, retratarla de la forma más realista posible, con todas sus contradicciones: modernidad, vida de barrio, incluso ese punto rural que convive con lo urbano", apuntaba el director. El mar, omnipresente, tendrá también un peso simbólico, conectado incluso con la protagonista, una abogada que se escapa a surfear cuando el trabajo se lo permite.

Un paseo por A Coruña

El rodaje recorrerá múltiples localizaciones: el centro, la zona vieja, barrios como Monte Alto o Os Castros, espacios modernos como Palexco, la universidad y también zonas del extrarradio, componiendo un retrato diverso y reconocible de la ciudad.

En ese contexto se mueve Estela, el personaje de Carolina Yuste: una abogada de oficio "normal", alejada de estereotipos. "Podría ser tu prima", bromea la actriz. Organizada y algo neurótica en el trabajo, caótica y punk en lo personal, se ve arrastrada a un caso que, en apariencia sencillo, acaba superándola. Una construcción que Yuste atribuye en gran parte al guion. "Un buen proyecto es guion. El 80% está ahí. Y con Pepe y Fran sabes que eso funciona".

Frente a ella estará el personaje interpretado por Javier Gutiérrez, "moral y emocionalmente muy complejo", en palabras de Jorge Coira. "Trabajar con actores así es como pasar de conducir un 600 a llevar un Ferrari", resumía el director.

Ardora, producida por Movistar Plus+ en colaboración con Portocabo, constará de cinco episodios y se rueda íntegramente en A Coruña y sus alrededores. Un thriller judicial que promete tensión, emoción y un retrato muy reconocible de la ciudad, visto desde dentro… y ahora también desde detrás de las cámaras.