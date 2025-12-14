La productora gallega Emma Lustres recibe la Medalla de Oro en los Premios Forqué

La productora pontevedresa y cofundadora de Vaca Films, Emma Lustres, ha sido galardonada con la Medalla de Oro en los premios Forqué 2025. El presidente de la Egeda, Enrique Cerezo, la ha elogiado por su "gran talento" y por ser una profesional "de raza". "Tu nombre forma parte ya de la historia contemporánea del audiovisual de nuestro país", ha señalado.

Los Premios Forqué han celebrado su 31 aniversario este sábado 13 de diciembre en una gala que ha tenido lugar en el Palacio Municipal de IFEMA Madrid y que ha arrancado recordando al actor Héctor Alterio, fallecido este sábado a los 96 años. Estos galardones abren la temporada de cine español que culmina con los Premios Goya, que se celebrarán en febrero en Barcelona.

Allí, tras recoger el galardón, Lustres, visiblemente emocionada, ha reclamado un "apoyo más fuerte" por parte de las instituciones y gobiernos, sin importar si son "de derechas, izquierdas, ultraderecha o ultraizquierda, para la industria audiovisual que permite "mejorar la sociedad".

"El cine tiene esa potencia de hacernos mejores, de mejorar la sociedad. Por eso, no acabo de entender que una industria como la nuestra, que tan bien le hace a este país, que nos representa tan bien por el mundo, que tantos espectadores consigue en tantos países, que es nuestra manera de mostrarnos al mundo, no tenga un apoyo más fuerte de nuestras instituciones y de nuestros gobiernos. Me da igual que sean de derechas, de izquierda, de ultraderecha o de ultraizquierda", ha indicado.

Asimismo, ha exigido mejorar la igualdad en el mercado audiovisual para que los productores independientes "estén ahí formando parte de él" y ha defendido que estos profesionales "son los que traen la renovación, el nuevo talento y las nuevas oportunidades". Por último, ha celebrado que el cine se esté descentralizando al ensalzar el trabajo de su Galicia natal y ha dedicado la Medalla de Oro a su marido y a sus dos hijos, Tiago y Cayetana.

Entre los galardonados de la noche se encontraba un coruñés: Alberto Vázquez, director de la película 'Decorado'. La cinta, producida por Chelo Loureiro, Iván Miñambres, José Mª Fernández de Vega y Nuno Beato, se alzó con el premio a Mejor Largometraje de Animación. 'Decorado' narra la historia de Arnold, un ratón atrapado en una profunda crisis existencial.