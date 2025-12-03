La gallega Sirat brilla en los Independent Spirit Awards con una nominación clave

Sirat, dirigida por Oliver Laxe, se ha convertido en una de las grandes noticias del día al lograr una nominación esencial en los Independent Spirit Awards, donde competirá por el premio a mejor película internacional.

Aunque Un día con Peter Hujar encabeza la lista de candidaturas con cinco menciones, la presencia de Sirat destaca como el reconocimiento más relevante para el cine español en esta edición.

El filme, protagonizado por Sergi López, narra la historia de un padre que recorre el sur de Marruecos para encontrar a su hija adolescente desaparecida entre las raves de montaña, y tendrá que medirse con producciones de Palestina, Reino Unido, Colombia y Brasil. Todas ellas completan una categoría internacional especialmente competitiva.

Tras su premio del jurado en Cannes y un recorrido repleto de reconocimientos, incluidas nueve nominaciones a los Premios del Cine Europeo y siete a los Feroz, Sirat suma ahora otro impulso en su camino hacia los Oscar, donde representa oficialmente a España.

El 16 de diciembre la Academia de Hollywood anunciará la lista de 15 títulos preseleccionados para la categoría internacional.

Mientras tanto, la edición 2026 de los Independent Spirit Awards sitúa también entre las favoritas a Luker, Sueños de trenes, Un día de esos, Sorry, Baby y Blue Sun Palace, todas con cuatro candidaturas, en una gala que se celebrará el 15 de febrero del próximo año.