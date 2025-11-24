El Festival Novo Enfoque desvela en A Coruña los proyectos seleccionados para su segunda edición

La segunda edición del Festival Novo Enfoque, organizado por el colectivo Flowerfilled, se celebrará los días 3, 4 y 5 de diciembre en la Universidade da Coruña, consolidándose como un espacio para compartir trabajos e ideas y fomentar el debate en torno al audiovisual gallego.

En esta edición, el festival contará con más de 30 proyecciones distribuidas entre secciones competitivas y no competitivas, además del preestreno del cortometraje “después de ti, más amor”, de Gabriel Cerqueiro, que se proyectará el primer día con un coloquio posterior con el director.

El festival arrancará el 3 de diciembre con la sección Arquivo Novo Enfoque, dedicada a dar continuidad a proyectos de la edición pasada y apoyar la creatividad de cineastas noveles y jóvenes talentos.

Entre ellos destacan Noites de prata, de Soraya Antelo Morales, y Sinapse, de Carlos Cuesta Temes, finalistas en los Premios Mestre Mateo 2025.

Por la tarde se presentará la primera sección competitiva, Fouce, dedicada al cine documental, con obras como Áncora de Cristina Souto Pita, Alén da estrada de Xoán Vázquez, Mara Varela y Pablo Goirigolzarri, A Penagache de Marcos Seijo Vázquez, Quen nos salva? de Alberto Estévez Sánchez, Praza do punto de Aira Portos Rey y Desconexión de Nel González.

Durante el 4 y 5 de diciembre, las proyecciones continuarán en horario de mañana con la sección no competitiva, que reúne obras ya exhibidas en festivales relevantes como Intersección, Curtocircuíto y Cans.

Entre los trabajos que se mostrarán se encuentran Senda Estrela de Eva Vaeli y Manu Sacoga, Non sinto a forma de Óscar Silva, La casa de la abuela de Ashling Ocampo Colvin, Testemuñas dunha Illa de Elián Antigua, Borja Duarte y Guillermo Artero, y O Corpiño de Blanca Navarrete y Antía Rodeiro.

Por la tarde, la sección Raiola, centrada en la ficción de imagen real, proyectará títulos como Gralla, de Rebeca Tella y Daniel Filloy, Cinexín de Luján Monteiro y Alba López, Somos nómadas de Isaac González, Zilhoeta de Santiago Esturao, Maruxa Costas y Brais Collazo, O Zoar de Uxía Gerpe y Borja Vila, y O Porco de Hugo Rodríguez.

La programación competitiva se completará con la sección Brío, dedicada a videoclips, que incluirá proyecciones de Bandolero de Marko Otero, Quérote de Hugo R. Morgado y Sara Gimeno, Interludio Pretencioso de Cástor Regueira Dosil y Noa Codesido Centoira, Shapeshifting de Elena Figueiro Díaz y Vanessa Parente González, Dúas Señoras de Cuatro Cuatros y Réquiem de Nuria Gómez Muiña.

La gala de clausura tendrá lugar el 5 de diciembre a las 18:00 con la entrega de premios a los ganadores de las secciones competitivas y, como novedad, se reconocerá también al vencedor del Concurso Fotográfico del festival.

Como en ediciones anteriores, el jurado contará con destacados artistas y técnicos del audiovisual gallego, entre ellos Paula Pereira, Lara Caeiro, Miguel Barcia y la directora de fotografía Andrea Louzao, quien regresa como jurado tras su participación en ediciones anteriores.