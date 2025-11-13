La productora gallega Emma Lustres recibirá la Medalla de Oro en los Premios Forqué

Emma Lustres, productora audiovisual de O Grove (Pontevedra) y reconocida defensora de los derechos del productor en el sector, será galardonada con la Medalla de Oro, otorgada por el consejo de Administración de EGEDA, durante la gala de los 31º Premios Forqué que se celebrará el 13 de diciembre en el Palacio Municipal IFEMA Madrid.

"Este reconocimiento responde al relevante papel que Emma Lustres ha desempeñado al hacer posible algunos de los títulos más memorables de nuestra cinematografía reciente. Su atrevida apuesta por producciones de gran relevancia y calidad y su clara visión de futuro al participar en la fundación de la exitosa productora Vaca Films demuestran el talento y la brillantez de una mujer que ha sabido erigirse como una de las grandes figuras que pasarán a la memoria del audiovisual español", ha señalado el presidente de EGEDA, Enrique Cerezo.

Bajo la producción de Lustres se encuentran títulos de la talla de 'Celda 211', 'Cien años de perdón', 'El Niño', 'Hasta el cielo' o 'Quien a Hierro Mata'. La galardonada ha sido reconocida con varias distinciones, destacando la Medalla Castelao, condecoración de carácter civil otorgada por la Xunta de Galicia a las personalidades e instituciones que destacan por su trabajo en el ámbito artístico, literario, deportivo, económico o intelectual.

A lo largo de toda su trayectoria, Emma Lustres ha compartido su compromiso por la defensa de los derechos del productor, cometido que la productora ha demostrado formando parte de las juntas directivas de distintas instituciones en la defensa del audiovisual.

"Su pródiga actividad en la defensa de la figura del productor, la convierten en un ejemplo a reivindicar por un sector en el que esta Medalla de Oro ha sabido dejar una huella ya imborrable", afirma la organización de los Forqué.

El reconocimiento se une a un largo historial de galardones concedidos a las producciones realizadas por Vaca Films, una de las productoras independientes de ficción líderes en España, entre los que figuran dos Premios Forqué y sus producciones han participado en festivales internacionales como los de Venecia, Toronto, Berlín o San Sebastián.