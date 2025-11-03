'En la más vil ruina', 'The Piano' y 'Adiós' triunfan en A Coruña en el IX Festival Animacción

El IX Festival Internacional de Animación Animacción ya tiene ganadores. Los cortos En la más vil ruina, de Gabriel Molinaro; The Piano, de Avery Kroll, y Adiós, de José Prats, fueron los grandes triunfadores de esta edición, que reunió a más de mil asistentes durante seis días de proyecciones, charlas y encuentros con creadores.

En la más vil ruina se llevó el Premio del Público en la sección general, conquistando a los espectadores con su retrato de tres jóvenes que buscan su lugar en el mundo.

En la sección infantil, The Piano emocionó por su historia intergeneracional sobre el vínculo entre un padre y una hija a través de la música.

Por su parte, el jurado profesional concedió el Premio del Jurado a Adiós, destacando su "capacidad para reflejar la evolución y complejidad de la relación entre un padre y su hijo".

Además, el tribunal otorgó dos menciones especiales: una a Buffet Paraíso, de Santi Amézqueta y Héctor Zafra, por su "magistralidad técnica y potencia visual", y otra a Bidouille, de Emi Inohana y Morgane Holsters, por su "capacidad para atrapar con suspense y humor".

Durante esta edición, el público disfrutó no solo de las proyecciones de los cortometrajes en concurso, sino también de títulos como The Wanted 18, The Tower, Flow o Memorias de un caracol, además del palmarés de Cinanima 2024.

El programa incluyó también charlas con figuras como Salvador Simó y Juan Pablo Zaramella, ambos referentes del cine de animación internacional.

La directora del festival, Eva Bello, celebró el éxito de esta novena edición y agradeció el compromiso del público, artistas y entidades colaboradoras: "Todos ellos contribuyen a poner en valor el sector de la animación y el talento de una nueva generación de creadores", afirmó.