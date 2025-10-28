Fran Vázquez (33 años), odontólogo y cantante en Luar: "Mi sueño siempre ha sido la música"

Luar es el programa más emblemático de la Televisión de Galicia (TVG). Desde su estreno en 1992, se ha convertido en uno de los espacios de entretenimiento más seguidos por los gallegos. El programa cuenta con el concurso musical 'Recantos', una sección en la que 20 concursantes luchan por el premio y por representar con orgullo a su tierra a través de la música.

Fran Vázquez representa al recanto de Bergantiños - Costa da Morte, aunque es natural de A Coruña. "Estamos en la primera fase. El 21 de noviembre se van 4 concursantes", explica, quien ya ha hecho su primera actuación y confía haber conseguido los puntos suficientes para pasar a la siguiente ronda. Desde Quincemil nos hemos puesto en contacto con Fran, para conocerlo un poco más.

Su pasión desde pequeño

Desde niño, Fran sintió una conexión especial con la música. "Desde pequeño es algo que me encanta. Veía todos los programas de música y decía: oye, pues a mí me mola este rollo", recuerda entre risas. Con apenas diez u once años ya se presentaba a los concursos del colegio, aunque sin formación musical. "Empecé hace un año y medio en formación musical y noto que he mejorado en cuanto a tono de voz, aprender a respirar con las canciones y a interpretar".

Actualmente, se forma en la escuela coruñesa de Aixa Romay, quien también participó en Recantos hace años. De hecho, son dos los concursantes del programa que asisten a sus clases. Además, Fran ya había probado suerte en un concurso cuando tenía 16 años, durante un intercambio en Estados Unidos: "Fue en un talent show en el high school en el que estaba. Y gané", recuerda con felicidad.

Luego volvió y optó por la carrera de Odontología y dejó su pasión por la música un poco apartada, aunque nunca la ha olvidado y, ahora, ha vuelto al ruedo. "Está siendo una experiencia nueva, la tele me está gustando mucho y con los compañeros estoy muy bien. Es muy enriquecedor todo", dice contento.

En su primera toma de contacto con la televisión en vivo y en directo interpretó de forma individual la canción A Santiago vou, de Los Tamara y, como dúo junto a otra compañera, Santa Lucía, compuesta por el cantautor argentino Roque Narvaja.

Así funciona 'Recantos'

En esta nueva edición de 'Recantos', Fran representa al Recanto de Bergantiños y Costa da Morte. "Yo soy de Coruña, pero tengo familia y amigos de la zona", apunta.

Esta nueva entrega en Luar empezó en septiembre y todavía se encuentra en la primera fase. "Cada viernes (en directo) cantan dos participantes, como el año pasado", señala Fran.

En el jurado se encuentra Andrade, que repite del año anterior, la soprano Nuria Lorenzo y Boris Izaguirre. "También hay una nueva presentadora, Aitana del Mar", comenta. Además, este año se han incorporado dos nuevos recantos: la frontera de Portugal y el Bierzo.

Fran ha conseguido sumar 28 puntos en la primera fase, por lo que está convencido de que pasará a la siguiente ronda. "Somos 20 y se van 4 el 21 de noviembre". Cada turno incluye una canción individual y otra a dúo. "La del dúo te la dan tres semanas antes y la individual dos. Ensayamos con un coach musical, Pedro, que nos ayuda con las voces y la interpretación".

La importancia del apoyo del público

Para Fran, una de las mayores alegrías ha sido el respaldo del público que ha sentido durante la primera fase. "El voto del público es muy importante porque te puede hacer pasar de fase o no".

De los 10 votos que se pueden conseguir gracias al público, él consiguió 7, algo que le hace mucha ilusión y le anima a seguir ensayando y mejorando sus actuaciones.

Las votaciones se hacen a través de Facebook e Instagram, indicando "Voto a (Fran)", en la publicación que suba el programa, y también mediante WhatsApp o llamadas desde España y Portugal.

Aunque su profesión es la odontología, Fran no descarta seguir cantando: "Mi sueño siempre ha sido la música, me encantaría componer alguna canción en el futuro y seguir explorando en el mundo de la música y televisión".

Mientras tanto, disfruta de la experiencia y del compañerismo del concurso: "No es solo una competición, también aprendemos mucho y hacemos mucha piña", finaliza sobre su participación en Recantos de Luar.