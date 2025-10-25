El nieto del mejor jugador de fútbol de la historia de A Coruña lo peta en La Voz

Igual que lo fue su abuelo con el balón, lo es su nieto con su voz y su guitarra. El talento vuelve a brillar en la familia del coruñés Luis Suárez, el único futbolista español de la historia en ganar un Balón de Oro y para muchos el mejor jugador que ha vestido la camiseta del Deportivo de A Coruña. Pero esta vez no llega desde los estadios, sino desde un escenario televisivo: su nieto Mateo ha irrumpido con fuerza en La Voz.

El joven músico llegó decidido a demostrar la pasión que siente por lo que hace. En un gesto muy personal, salió descalzo al escenario, asegurando que así podía "sentirlo" mejor y conectar con cada nota. Su elección musical tampoco fue casual: interpretó 'Way Down We Go' de Kaleo, un tema potente que le permitió mostrar su estilo propio y una voz cargada de sentimiento.

Su actuación no tardó en impactar. Mika fue el primer coach en reaccionar y lo hizo dejando claro que quería a Mateo en su equipo. Tanto fue así que decidió bloquear a Pablo López, impidiendo que el malagueño pudiera optar al talent pese a pulsar su botón.

La escena se volvió aún más emocionante cuando Sebastián Yatra también giró su silla, otorgando a Mateo uno de los plenos más codiciados del programa. Ambas propuestas fueron directas y llenas de elogios: Yatra le expresó su deseo de tenerlo en su equipo, mientras Mika insistió con contundencia en que Mateo era exactamente lo que había estado buscando.

“Eres lo que estaba esperando”: Mateo cierra el equipo de Mika en uno de los últimos plenos https://t.co/8FDe8eDD6X #LaVozAudiciones — La Voz (@LaVozAntena3) October 24, 2025

Para A Coruña, ver al nieto del gran Luis Suárez vivir un momento tan especial tiene un significado especial. Donde el abuelo hizo historia con el fútbol, el nieto comienza a escribir la suya propia con música. El apellido Suárez vuelve a resonar en España: antes sobre el césped, ahora sobre las tablas de un escenario.

Y si Luis fue leyenda por cómo manejaba el balón, todo apunta a que Mateo quiere ganarse su lugar por cómo maneja su voz.