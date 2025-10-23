Los Premios María Luz Morales celebran en A Coruña su novena edición reconociendo cinco trabajos

La Academia Galega do Audiovisual entregó este jueves los galardones de la IX edición de los Premios María Luz Morales, un certamen que ya suma 50 trabajos reconocidos a lo largo de su trayectoria y que se ha consolidado como referente en la investigación sobre el audiovisual gallego e internacional.

La ceremonia se celebró en la Deputación da Coruña y contó con la presencia de representantes de las cuatro diputaciones gallegas, además de la actuación musical del dúo Lula Mora, formado por Sara Caride y Silvia Izquierdo.

El premio al mejor ensayo sobre el audiovisual gallego fue para Xurxo González, por su trabajo Bowery New York: unha alfaia do cinema galego, valorado por el jurado por su originalidad y por rescatar la figura de una cineasta que podría ser la primera en Galicia.

En la categoría de ensayo sobre audiovisual internacional, la ganadora fue Valeria Gómez, con A estética queer, o camp e as distintas formas de representación transxénero no audiovisual contemporáneo, destacando por su rigor y su análisis sobre la evolución del cine queer y la estética camp.

Aldara Pagán recibió un accésit en la misma categoría por Antes de que o mundo aconteza. A memoria mineral dentro do cine experimental, un texto que ofrece una mirada poética y novedosa sobre el cine de las márgenes.

En el ámbito del videoensayo, Adrián Canoura fue reconocido por Jean Epstein: unha inmensidade de mar, mientras que Ione Monje obtuvo el accésit por Bong Joon-ho e a comida, un análisis sociopolítico sobre la relación entre los personajes y la gastronomía en la obra del director surcoreano.

El jurado de esta edición estuvo compuesto por Andrea Franco, Ariadna Cordal y Julio Vilariño, quienes destacaron el alto nivel de las obras presentadas y la diversidad de miradas que enriquecen la reflexión sobre el audiovisual contemporáneo.

Los premios rinden homenaje a María Luz Morales, pionera de la crítica cinematográfica en España y primera mujer en dirigir un periódico nacional, La Vanguardia, durante la Guerra Civil.