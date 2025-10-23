Ofrecido por:
Los Premios María Luz Morales celebran en A Coruña su novena edición reconociendo cinco trabajos
La Academia Galega do Audiovisual distingue a Xurxo González, Valeria Gómez, Aldara Pagán, Adrián Canoura e Ione Monje en una edición que consolida nueve años de investigación en gallego sobre el cine y la imagen
La Academia Galega do Audiovisual entregó este jueves los galardones de la IX edición de los Premios María Luz Morales, un certamen que ya suma 50 trabajos reconocidos a lo largo de su trayectoria y que se ha consolidado como referente en la investigación sobre el audiovisual gallego e internacional.
La ceremonia se celebró en la Deputación da Coruña y contó con la presencia de representantes de las cuatro diputaciones gallegas, además de la actuación musical del dúo Lula Mora, formado por Sara Caride y Silvia Izquierdo.
El premio al mejor ensayo sobre el audiovisual gallego fue para Xurxo González, por su trabajo Bowery New York: unha alfaia do cinema galego, valorado por el jurado por su originalidad y por rescatar la figura de una cineasta que podría ser la primera en Galicia.
En la categoría de ensayo sobre audiovisual internacional, la ganadora fue Valeria Gómez, con A estética queer, o camp e as distintas formas de representación transxénero no audiovisual contemporáneo, destacando por su rigor y su análisis sobre la evolución del cine queer y la estética camp.
Aldara Pagán recibió un accésit en la misma categoría por Antes de que o mundo aconteza. A memoria mineral dentro do cine experimental, un texto que ofrece una mirada poética y novedosa sobre el cine de las márgenes.
En el ámbito del videoensayo, Adrián Canoura fue reconocido por Jean Epstein: unha inmensidade de mar, mientras que Ione Monje obtuvo el accésit por Bong Joon-ho e a comida, un análisis sociopolítico sobre la relación entre los personajes y la gastronomía en la obra del director surcoreano.
El jurado de esta edición estuvo compuesto por Andrea Franco, Ariadna Cordal y Julio Vilariño, quienes destacaron el alto nivel de las obras presentadas y la diversidad de miradas que enriquecen la reflexión sobre el audiovisual contemporáneo.
Los premios rinden homenaje a María Luz Morales, pionera de la crítica cinematográfica en España y primera mujer en dirigir un periódico nacional, La Vanguardia, durante la Guerra Civil.