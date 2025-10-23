El Festival Animacción rendirá homenaje a los artistas gallegos con la sección 'Panorama Galicia Retro'

El Festival Internacional de Animación Animacción rendirá este año un homenaje especial a los artistas gallegos a través de la sección Panorama Galicia Retro, una iniciativa con la que la Asociación Ánimas Anónimas, organizadora del evento, busca reivindicar el talento gallego en el ámbito de la animación.

Para ello, el certamen proyectará una selección de obras con sello gallego el martes 28 de octubre en la Filmoteca de Galicia, el jueves 30 y el sábado 1 de noviembre en el Fórum Metropolitano.

En total, la sección reunirá ocho piezas gallegas, algunas de ellas reconocidas en los Goya y en los Mestre Mateo. Entre ellas destacan Sandwich Cat, galardonada con el premio del público en los Mestre Mateo 2025, y los cortos The Monkey y Decorado, ganadores del Goya en 2022 y 2016, respectivamente.

La novena edición del festival arrancará el lunes 27 de octubre en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidade da Coruña, con una charla inaugural a cargo del cineasta Salvador Simó, que se podrá seguir online o presencialmente desde la Real Academia de Bellas Artes de Galicia.

El programa, que se extenderá hasta el 1 de noviembre, incluirá proyecciones, coloquios y actividades educativas en distintos centros de la ciudad.

Dentro de la sección Panorama Galicia Retro, se podrán ver títulos como Decorado, de Alberto Vázquez; The Monkey, de Xosé Zapata y Lorenzo Degl’Innocenti; Sandwich Cat, de David Fidalgo; As viaxes de Pitchük, de Manel Cráneo y Paco Cuesta; Nabiza Girl, de Isabel Risco y Algarabía Animación; y Peixes, de Juan Carlos Pena.

A ellos se sumarán dos videoclips realizados por Manu Viqueira para Green Day (Troubled times) y Robert Plant (Chevrolet).

Las sesiones serán gratuitas y de libre acceso hasta completar aforo el martes 28 a las 18:00 en la Filmoteca de Galicia, el jueves 30 a las 20:00 y el sábado 1 de noviembre a las 18:30 en el Fórum Metropolitano.