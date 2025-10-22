El Auditorio de Ferrol acoge el nuevo espectáculo de Ángel Martín bajo el título "Somos monos"

El humorista y monologuista Ángel Martín recala este viernes en el Auditorio de Ferrol, a las 20:30, con su último espectáculo, “Somos monos”, una propuesta dirigida a público mayor de 16 años.

El cómico está arrasando con su gira por toda España, en la que lanza a los espectadores una curiosa pregunta: ¿qué porcentaje del cerebro utilizamos realmente los humanos?

Con su característico humor ácido y su capacidad para mezclar reflexión y comedia, Martín invita a pensar, entre risas, sobre cómo hemos "apagado el motor del cerebro", aunque, como él mismo asegura, "afortunadamente, tengo una solución para reactivarlo".

Las entradas ya están disponibles tanto en las taquillas del Teatro Jofre y del Auditorio de Ferrol, como a través de la web Ataquilla.com.