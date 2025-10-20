La Semana de Cine Euroárabe AMAL arranca en Santiago con el lema "Todas somos Palestina"

Este lunes, 20 de octubre, comienza una nueva edición de la Semana de Cine Euroárabe AMAL. La cita anual en Santiago de Compostela llega a su 23ª entrega, bajo el lema "Todas somos Palestina" y con la proyección del documental This is Gaza en su jornada inaugural.

Con entrada gratuita, el documental se podrá visionar en el Teatro Principal esta tarde a las 20:00 horas. A la proyección acudirá el documentalista Yousef Hammas y la periodista Olga Rodríguez.

This is Gaza, rodada por Tom Besley, periodista británico que ha trabajado en medios como la BBC, The New York Times o VICE, se adentra en el conflicto de 2023 entre Israel y Hamás a través de los ojos de Yousef, un periodista palestino en el campo de refugiados de Jabalia.

La programación de la Semana de Cine Euroárabe continuará el resto de la semana a las 21:00 horas en el Teatro Principal con entradas a 3 euros más gastos de gestión.

El martes se proyectará Janin, Jenin, un documental de Mohammed Bakri sobre el campo de refugiados de Jenin en Palestina, grabado tras la ofensiva militar israelí de 2023 y que sirve de continuación a una anterior obra suya, Jenin, Jenin, grabada 20 años atrás. A la proyección acudirá el actor palestino Saleh Bakri y se podrá ver también en el Teatro Principal a las 21:00 horas.

El miércoles se proyectará The Time That Remais, una película de ficción del 2009 realizada por Elia Suleiman.

A lo largo de cuatro episodios desde 1948 hasta el 2009, Suleiman narra la historia de una familia palestina que vive entre la creación del Estado de Israel y la memoria heredada con un tono atravesado por el humor, la ironía y el surrealismo. Entre otros reconocimientos, este filme ganó la Palma de Oro de Cannes.

El jueves será el turno de Notes on Displacement, un documental de Khaled Jarrar grabado en el 2022 y que cuenta en un viaje a través de la ruta de los Balcanes la travesía de una anciana palestina desde Damasco hasta Europa en el que es su segundo desplazamiento. Caminando junto a ella y su familia, el director reflexiona sobre el significado del hogar, la pertenencia y la identidad. El presidente de honor de la Fundación Araguaney-Puente de Culturas, Ghaleb Jaber Ibrahim, asistirá a la proyección.

Por último, el festival cerrará esta edición el viernes con The Encampments, un documental de Kel Pritsker y Michael T. Workman del 2025, en el que se narran las protestas solidarias con Palestina en el 2024 iniciadas en la Universidad de Columbia y replicadas a nivel global con estudiantes reclamando que sus centros rompiesen las relaciones con Israel. Ghaleb Jaber Martínez, director del festival y presidente de la Fundación Araguaney-Puente de Culturas, asistirá a la proyección.