Alberto Vázquez presenta en A Coruña su nueva película, 'Decorado': "Es una metáfora sobre la libertad humana"

El ilustrador y cineasta coruñés Alberto Vázquez (A Coruña, 1980), ganador de cuatro premios Goya, presentó este martes en la Filmoteca de Galicia su nuevo largometraje de animación, Decorado. La cinta llegará a los cines comerciales el próximo 24 de octubre.

Esta película es una fábula, un cuento, una metáfora sobre el sentido de la vida y la libertad humana", ha explicado su director en declaraciones a los medios. Según recoge Europa Press, Vázquez defendió la animación como “una forma muy poética de hablar de la realidad, porque puedes hacer lo que tu imaginación quiera, lo que tú puedas dibujar”. “Puedes saltarte cualquier tipo de censura”, añadió.

El autor destacó además que el objetivo del filme es “reflejar la crisis que vivimos en la sociedad actual”. “Las problemáticas existenciales, laborales, médicas o de pareja son universales, por eso funcionan: son intrínsecas al ser humano”, subrayó.

Decorado amplía el universo del cortometraje homónimo con el que Vázquez ganó el Goya al mejor corto de animación en 2017. La película tuvo su premiere nacional en el Festival de Sitges, después de su estreno mundial en el Fantastic Fest de Austin (Estados Unidos), donde recibió una Mención Especial del Jurado.

La productora ejecutiva del filme, Chelo Loureiro, se mostró satisfecha con la “buena acogida internacional” del proyecto, el tercero del director gallego tras Birdboy: The Forgotten Children y Unicorn Wars.