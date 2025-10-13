El documental '20 días en Mariúpol', premiado en los Óscar, se proyectará en A Coruña

El miércoles 22 de octubre será posible ver en A Coruña el documental 20 días en Mariúpol en una proyección organizada por la Asociación Galega de Axuda a Ucraína (AGA-Ucraína) y la Obra Social de ABANCA. Tendrá lugar en Afundación a las 19:30 horas.

El documental, dirigido por Mstyslav Chernov, fue premiado en los Óscar, los Bafta y Sundance y cuenta el asedio ruso a la ciudad entre febrero y marzo del 2022. Durante esos 20 días, el director y su equipo de Associated Press permanecieron atrapados documentando bombardeos, hospitales atacados y el sufrimiento de la población civil ucraniana.

El material, evacuado a duras penas tras casi un mes, se convirtió en una prueba clave de los crímenes de guerra y en un testimonio desgarrador de la invasión.

Su reconocimiento en la categoría documental de los Óscar fue el primero para una producción ucraniana.

Las entradas, desde 15 euros, están a la venta a través de ataquilla.com.