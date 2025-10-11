La directora Ángeles Huerta, afincada en Galicia, gana el I Premio Josefina Molina de guión fantástico

La cineasta y guionista Ángeles Huerta, que desarrolla su carrera profesional en Galicia (autora de O corpo aberto y Esquece Monelo), ha ganado el I Premio Josefina Molina de guion de largometraje fantástico de autoría femenina, creado por la Fundación Sgae y el Sitges Festival Internacional de Cine Fantástico de Catalunya, con la obra Lampreas.

El galardón, que se ha anunciado este sábado en el Festival de Sitges, nace con el objetivo de dar voz y visibilidad a las guionistas en un género todavía fuertemente masculinizado y está dotado con 10.000 euros, informa la Sgae y el festival en un comunicado recogido por Europa Press.

Huerta (Gijón, 1974) ha expresado su alegría por recibir este galardón al que se presentaron 31 propuestas internacionales, ha dicho ser "consciente de que el nivel de las autoras de fantástico en España es cada vez más alto", y ha señalado que el cine de género es el más libre y disruptivo.

El jurado ha destacado del guion su "originalidad y calidad literaria" dentro del cine fantástico, así como para construir una historia en la que lo femenino tiene una importancia singular, y ha dicho que explora conceptos como el del cuerpo y la calidad de lo monstruoso.

La historia de Lampreas muestra cómo en un mundo postcolapso, una mujer es sometida a atroces tratamientos de fertilidad para darle un heredero a su marido; el propietario de una empresa farmacéutica está obsesionado con tener descendencia, y un marino mercante que llega al mismo tiempo que aparecen una serie de cadáveres aparentemente desangrados por una lamprea gigante.

El galardón homenajea a la trayectoria de la pionera Josefina Molina, directora y guionista de Vera, un cuento cruel de 1973, y nace con la vocación de continuidad en futuras ediciones.