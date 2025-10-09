Bergondo (A Coruña) de cine: el rodaje de una serie provocará cortes de tráfico el lunes 13

Cortes de tráfico en Guísamo por el rodaje de 'El crimen de Pazos'. Concello de Bergondo

Bergondo se convertirá en un plató de cine el lunes 13 de octubre. Bambú Producciones ha elegido Guísamo como uno de los escenarios de su próxima serie, por lo que la parroquia sufrirá cortes de tráfico por la mañana.

La productora rodará en Guísamo algunas escenas para El crimen de Pazos, un nuevo true crime para Netflix tras el éxito de El caso Asunta. El municipio coruñés recibirá al equipo de la serie el 13 de octubre de 06:30 a 18:30 horas.

El rodaje implicará cortes intermitentes tanto al tráfico rodado como a los peatones en un tramo de la AC-214. Estas afectaciones se producirán por la mañana, de 08:00 a 12:00 horas.

El crimen de Pazos está basado en un caso de violencia de género ocurrido en Ourense. Aniceto Rodríguez asesinó a su mujer, Isabel Fuentes, cuando ella se encontraba ingresada en el hospital debido a una agresión anterior de su esposo.

El autor de los hechos fue condenado a 31 años de prisión que nunca cumplió, ya que falleció en la cárcel de A Lama. El caso suscitó una gran protesta social debido a que no se habían tomado medidas cautelares después de que la víctima ingresase en el CHUO.