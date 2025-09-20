La compañía de teatro coruñesa Noite Bohemia triunfa en el Primer Premio Nacional Grecolatino

La agrupación de teatro Noite Bohemia, con sede en A Coruña, ha conquistado el Primer Premio Nacional de Teatro Grecolatino, uno de los galardones más prestigiosos de la escena clásica española.

El reconocimiento, otorgado por el Ministerio de Educación en el emblemático Teatro Romano de Segóbriga, distingue su poderosa versión de Bacantes, la obra maestra de Eurípides.

El certamen reúne cada año a las mejores compañías especializadas en repertorio grecolatino, tras una exigente fase de clasificación regional y autonómica que asegura un nivel artístico de primer orden.

La edición de 2025 contó con un jurado de gran peso cultural, entre ellos el director de la Resad de Madrid, un representante de la red Prosopon y miembros de Culturaclasica.com, referente en la difusión del legado antiguo.

La puesta en escena de Noite Bohemia destacó por su intensidad y enfoque contemporáneo, explorando las tensiones entre razón y frenesí, orden y caos, y cautivando tanto al público como al jurado.

El galardón, que incluye una importante dotación económica, reconoce no solo la calidad interpretativa de la compañía, sino también su compromiso con la divulgación del patrimonio clásico y su capacidad para acercar estas obras al público actual.

El premio corona un año sobresaliente para la formación gallega, que en 2025 sumó el Segundo Premio de la Diputación de A Coruña y participó en el prestigioso 71º Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida.

Con esta nueva distinción, Noite Bohemia se afianza como una de las compañías más premiadas del teatro grecolatino en España y un referente de la escena educativa y cultural.