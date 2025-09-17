Pedro Sánchez en Moncloa en una imagen de archivo.

Pedro Sánchez en Moncloa en una imagen de archivo. Europa Press

Audiovisual

Sánchez desea suerte al gallego Oliver Laxe en el camino a los Oscar: "Emociona con un viaje vibrante"

El cineasta gallego representará a España en la categoría de Mejor Película Internacional con 'Sirat' en los premios de la Academia de Hollywood

Publicada

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha deseado suerte al cineasta Oliver Laxe y a su largometraje 'Sirat' después de que los académicos de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas la hayan elegido para representar a España en la categoría de Mejor Película Internacional en los premios Oscar de la Academia de Hollywood, que celebran su 98 edición en 2026

Oliver Laxe, en una rueda de prensa en mayo.

"Mucha suerte a Oliver Laxe y a todo el equipo de 'Sirat' en su camino a por el Oscar a mejor película de habla no inglesa", ha escrito Sánchez en un mensaje en la red social X. "Una película que emociona a través de un viaje vibrante y una experiencia poética, física y sensorial", ha añadido.

La decisión de los académicos fue anunciada este miércoles por el director Pablo Berger en la sede de la Academia de Cine, superando a las otras dos candidatas: 'Sorda', de Eva Libertad, y 'Romería', de Carla Simón.

Ahora, 'Sirat' inicia su camino para el Oscar esperando a conocer si entra en el primer corte de la Academia, la conocida como 'shortlist' de diez títulos. El año pasado la candidatura española recayó en 'Segundo Premio', de Isaki Lacuesta y Pol Rodríguez, que no logró entrar entre las cinco finalistas a los Oscar.