Jesús Calleja escala una peligrosa montaña en Canadá con la gallega Ana Peleteiro: "He pasado mis sustos"

"¡Universo Calleja empezará fuerte y va siempre a más!" Así informaba Jesús Calleja a sus seguidores de la grabación de un nuevo programa, esta vez en Canadá, lugar al que acudió con la gallega Ana Peleteiro, Willy Bárcenas, Santi Millán y Raúl Pérez.

Ana Peleteiro ha compartido imágenes de la increíble aventura por tierras canadienses que está viviendo junto a Calleja y más invitados. "Me encanta" y "he sentido mis sustos" son algunas de las declaraciones de la gallega al subir una de las montañas más aisladas del oeste de Canadá.

"Una cima de 2.400 metros de altura"

"Vamos a alcanzar una cima de 2.400 metros de altura y llegaremos arriba... espero", bromea Calleja enseñando el pico más alto de la montaña que deben subir. La imagen del paisaje es espectacular, pero la subida que van a realizar es muy imponente.

El aventurero Calleja se ha desplazado para vivir una experiencia límite que ha consistido en escalar "una de las montañas más aisladas y espectaculares del oeste del Canadá", señala.

"Se llega en helicóptero por su aislamiento. Nuestros invitados han vivido situaciones muy intensas...", informa sobre lo vivido. Al ser un lugar tan escondido, está rodeado de naturaleza casi virgen y unos paisajes que impresionan, como se observa en los vídeos e imágenes compartidas.

"Me encanta traer a mis invitados por estos lugares", comentó Calleja, emocionado por el reto que les esperaba. La campeona olímpica Ana Peleteiro, una de las invitadas a este programa que se verá próximamente, ha admitido que le encantaba la experiencia.

"¿A dónde habéis venido?", le preguntó Calleja. "Al fin del mundo, tío", le dijo una contenta Ana. La gallega admitió, entre risas nerviosas: "He pasado mis sustos", haciendo referencia a las complicadas condiciones de la escalada.

No obstante, también ha compartido lo siguiente: "Hoy ha sido de los días más increíbles de mi vida", en unas fotografías acompañada de su marido, Benjamin Compaoré.

Historias de Instagram de Ana Peleteiro @apeleteirob

Junto a Ana, participaron también otros rostros conocidos como Willy Bárcenas, Santi Millán y Raúl Pérez. Seguro que el respeto, la adrenalina y la emoción fueron los sentimientos que más vivieron todos ellos durante este gran reto de escalada.

Se desconoce cuándo se emitirá este programa de Universo Calleja. En uno de los vídeos felicitan a Santi Millán por su cumpleaños, 13 de septiembre, por lo que se espera que todavía falta tiempo para su emisión, ya que se está grabando en este momento.