David Fernández, artista 3D, en Galicia: "A veces la IA es una pérdida de tiempo"

David Fernández Barruz (Madrid, 1977) cuenta con una trayectoria de 25 años que le ha llevado a especializarse en escultura digital, videojuegos, publicidad y animación. Aunque en lugar de como artista se define como "artesano", Fernández combina su trabajo creando figuras 3D con la formación de estudiantes en su Barruz Studio.

El pasado viernes ofreció una conferencia en A Coruña dentro de la programación de Mundos Digitales, un congreso de efectos visuales y animación en el que exalumnos suyos de Illusorium o El Ranchito también dieron charlas.

Tu presentación abordó la relación entre la inteligencia artificial y el sector del 3D. ¿Cómo está afectando?

La IA no es buena ni mala. Es una herramienta por un lado muy potente y por otro que asusta mucho. Mucha inversión en videojuegos y tecnologías se ha derivado a la IA porque es rápido y fácil. Existe un miedo sobre si la inteligencia artificial va a quitar trabajos pero hay cosas que se pueden hacer y cosas que debemos hacer o no con la IA.

Yo ya la estoy utilizando en mi día a día, pero a veces es una grandísima pérdida de tiempo. Para mí es algo tan antiguo como la reutilización de recursos de toda la vida. Desde el punto de vista del 3D te puede ayudar a optimizar tiempos automatizando tareas tediosas. Por ejemplo, puedes generar una malla con IA generativa.

¿Tiene límites su uso?

Desde mi punto de vista puedes generar algún tipo de concepto artístico, aunque las bases de datos pueden ser lícitas o ilícitas. Mira lo que pasó con Miyazaki. Obviamente no está bien. Entramos en un debate que va más allá de lo tecnológico. ¿Realmente quieres que la máquina cree eso? Como seres humanos tenemos una necesidad de crear.

¿A qué nos dedicamos los que vamos a Mundos Digitales? Todos contamos historias. Si queremos contar historias y lo dejamos todo en manos de la IA, no le veo mucho sentido. Si quieres conectar con el público, ¿qué haces diciéndole a una máquina que lo haga? La IA no siente.

Mundos Digitales 2025. Quincemil

¿Cuándo puede ser útil?

Se puede utilizar como ayuda. Puede venir muy bien para bloquear algún volumen rápidamente, pero no es la solución a los problemas. Y lo he probado. Pero al final me he encontrado que he tardado lo mismo o incluso más para hacer lo mismo.

Sí es cierto que como es muy rápida para revisar ciertas cosas, lo puedes utilizar desde un punto de vista 3D. Lo veo más como una herramienta para gente a la que no le interesa realmente crear algo. Lo importante es conectar con el público.

¿Consideras que entre el público general hay cierto rechazo a la IA?

Como ha habido un boom y ha sido tan brusco, con OpenAI y ChatGPT que todos se han liado a hacer este tipo de cosas, ya lo ha visto todo el mundo y todo el mundo lo ha utilizado. Lógicamente, yo no estoy a favor de que se coja y se utilice el estilo de Miyazaki, ya no porque no me parezca lícito, es un artista además muy querido y está en contra. Más allá de eso, es aburrido y horroroso. Lo quemas.

Estas cosas llaman mucho la atención de primeras y al cabo de un rato no. Es como la comida basura. Como artista, aún sabiendo e intentándolo, ves que con la IA esto está vacío. No hay una historia y el efecto wow se acaba en dos segundos. Para mí es útil, sí, pero para ahorrar tiempos en algunas tareas.

"Veo la IA como una herramienta para gente a la que no le interesa realmente crear algo" David Fernández Barruz, artista 3D

¿Acabará inundando este y otros sectores?

No deja de ser una herramienta. Lo que no podemos hacer es hacer como niños pequeños y mirar hacia otro lado. Tenemos que estar pendientes. Ya ha llegado. ¿Qué es lo que va a pasar? No tenemos que quedarnos atrás y tenemos que estar pendientes de lo que hay. Y conocer nuestra profesión y querer contar mejores historias y saber cómo contarlas. A mí me preocupa la desconexión.

¿Qué desconexión?

Con desconexión me refiero a que, si en lugar de poner el alma y el corazón en lo que estoy haciendo e intentar hacer algo interesante y bueno, lo que hago es apretar cuatro botones y decirle a una máquina que lo haga por mí, no estoy poniendo un sentimiento que quiero que a la gente le llegue. No pongo una emoción, una idea o un concepto.

Salen muchas cosas a día de hoy que son chulas, pero al final están vacías y no tenemos esa conexión. ¿Eso lo podemos conseguir con IA? No sé qué decirte. Nos podemos apoyar en la IA, ver si nos vale o no, pero el ser humano necesita seguir creando.

Estuviste en A Coruña por el congreso Mundos Digitales. ¿Qué destacas de esta edición?

El poder volver a conectar con la gente. Algunos ponentes son amigos desde hace mucho o antiguos alumnos. Y también el debate en torno a la inteligencia artificial. Mundos Digitales siempre es un punto de encuentro maravilloso.