Oliver Laxe, cineasta gallego premiado en Cannes: "Siempre es un milagro conectar con el público"

Sirât, la última película del director gallego Oliver Laxe, llega este viernes 6 de junio a los cines después de ganar en el Festival de Cannes el Premio del Jurado. El director afincado en Os Ancares explica a Quincemil que más allá del premio, "lo bonito fue que la película tenía vida, estaba en todas las conversaciones".

Laxe reconoce que aunque era consciente de que se presentaba con una película fuerte, "no me esperaba tanta repercusión". En este sentido, destaca la importancia de un reconocimiento que hasta la fecha solo alcanzaron cineastas españoles como Almodóvar o Saura.

"Es el festival más importante del mundo y hemos estado en el podium, con las 20 mejores películas del año". Para el cineasta, este reconocimiento le asegura la posibilidad de trabajar en un futuro con más medios "y con más libertad, si cabe".

Este es el segundo reconocimiento del director en Cannes, ya que en 2019 ya fue reconocido con el premio del jurado por O que arde.

Una película que invita al espectador a sentir más que a pensar

Protagonizada por Sergi López, Sirât narra la búsqueda de una hija desaparecida por parte de su padre y su hermano en una rave de las montañas del desierto de Marruecos. "Siempre es un milagro conectar con el público y parece que la película lo está haciendo", destaca su director.

Laxe se refiere a su último trabajo como un filme hipnótico y sensorial, que invita al espectador "a sentir más que a pensar cosas". En este sentido, reconoce que al igual que O que arde, Sirât también es una película muy física, "pero incluso con más ritmo y música. Hay espectadores que casi se ponen a bailar en el cine".

Pero además de ser un espectáculo, la cinta consigue atrapar al espectador, "noqueando la razón" y haciendo que éste se abandone a sus imágenes. "Como cineasta, tengo al espectador atado a un anzuelo a través de un sedal y lo acompaño. Pero hay un momento en el que corto el sedal y el espectador cae irremisiblemente en las imágenes y en la sensorialidad del misterio del cine", apunta el artista gallego.

De Galicia a Marruecos

Después de rodar O que arde en la provincia lucense, concretamente en Os Ancares, para Sirât se desplazó hasta el desierto del Sáhara, en Marruecos. El director comenta que la naturaleza de Galicia y la de Marruecos tienen en común la capacidad de hacer sentir a uno pequeño. "Es algo muy necesario ese sentirse pequeños (...). Creo que la mejor manera de ser libres es aceptar que en realidad no lo somos, que somos pequeños".

Con todo, destaca que la dureza y fuerza de los paisajes de Marruecos. "En el desierto no te puedes esconder de ti mismo", señala Laxe, para quien la sociedad no quiere mirar dentro de sí mismos. "Cuando estás en el desierto tu mirada no se puede esconder detrás de ningún árbol o montaña, estás obligado a mirar al cielo y a mirar dentro de ti", concluye.