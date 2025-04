Javier Veiga, director: "Ha sido volver a A Coruña y volver a enamorarme de esta ciudad"

Aunque Javier Veiga (O Grove, 1973) haya nacido en el municipio pontevedrés, su vínculo con A Coruña es innegable. Aquí presentará su última película, Playa de Lobos, dentro de la programación del Encuentro Mundial de Humorismo del que presume de ser "socio fundador, en el sentido práctico".

La cita (sábado, 19:30 horas) supondrá el estreno en Galicia de un filme que ya pasó por el Festival de Málaga. Tendrá lugar en el Teatro Colón, un escenario que Veiga conoce bien después de haber presentado ahí varios espectáculos, y en una ciudad que para él es "una puerta de vuelta a Galicia".

¿De qué trata tu última película, Playa de Lobos?

Es un thriller disfrazado de comedia o una comedia disfrazada de thriller. Este sábado terminaremos de decidirlo. Es una historia de un choque entre un tipo pulcro, muy inteligente, que le gusta que todo funcione, y un tipo que es de esta gente que no asume ninguna responsabilidad. La película va de un camarero de un chiringuito de playa que es de esta gente deshumanizada que ha perdido el ser capaz de tomar ninguna decisión.

Este tipo de personajes nos provocan dos cosas. Por una parte, nos puede dar mucha risa cuando te encuentras con un tipo de estos, que es un desastre, pero también te puede dar muchísima rabia, sobre todo cuando estás implicado. En esta película pasan ambas cosas. Realmente es un filme psicológico, pero en el que la comedia está por debajo todo el tiempo.

¿Os servisteis de estos géneros para abordar temas actuales como el turismo?

El turismo efectivamente es parte de la historia, porque es un turista y un encargado de un chiringuito. El tema está tocado de manera tangencial, pero no es una historia sobre el turismo. Creo que ahora mismo merece una película por este debate social que genera. El turismo es una historia de la que de hecho ahora mismo me apetecería escribir.

"La película es un thriller disfrazado de comedia o una comedia disfrazada de thriller" Javier Veiga, director

Como protagonistas cuentas con Dani Rovira y Guillermo Francella. ¿Cómo fue trabajar con ellos?

Una maravilla y sobre todo una suerte. Cuando soñé un reparto, que es lo que hacemos todos cuando escribimos, pensé que sería perfecto tener a estos dos. Era casi imposible, porque en el caso de Dani tiene mucho trabajo y Guillermo no solo tiene mucho trabajo, que es el actor más popular de Argentina, sino que además solo ha estrenado una vez en España hasta ahora, y fue hace ya 20 años. Les mandamos el guión y ambos se enamoraron de él.

El estreno fue en el Festival de Málaga. ¿Cómo lo viviste?

Nos invitaron a ir dándole un premio a Guillermo Francella e hicimos una presentación con mil personas. La verdad es que venimos encantados. Creo que incluso encantados de más, porque terminó la película con el público puesto en pie y siete minutos de ovación. Es un festival, la gente supongo que viene con un cariño especial, y ahora estamos intentando no creernos demasiado lo que ocurrió en Málaga. El recibimiento del público fue espectacular.

En Galicia, la película se podrá ver por primera vez en el EMHU. ¿Cómo lo afrontas?

El del sábado será el segundo pase y el único que se va a hacer de la película hasta que se estrene a final de año. Para mí es especial porque vengo al EMHU todos los años. Soy socio fundador, no en el sentido literal, pero sí en el sentido práctico. Este año no tenía con qué venir y algo tenía que encontrar. Además, incluir cine en este festival, que es netamente de humor, sobre todo de monólogos, me parece que es algo que mola mucho.

Javier Veiga en la gala Fantastic Colofón del EMHU 2024. Leo López

Después de la proyección hablaréis con el público.

Javier Veiga en la gala Fantastic Colofón del EMHU 2024. Leo López

Sí. Es especial poder hacerlo algo divertido, no solo por hacerlo con antelación, sino por el hecho de que estaremos hablando con el público. Últimamente, además, todo me trae a A Coruña y yo encantado de estar aquí.

La presentarás en el Teatro Colón, donde ya has estado sobre el escenario con otros espectáculos.

Ya lo hicimos hace dos años con mi película anterior con Touriñán y Marta Hazas y fue muy interesante. Fíjate, a mí me pone más nervioso esto que un espectáculo porque yo siempre que salgo al escenario con un micrófono sé lo que tengo que hacer, conozco mi oficio y sé cómo manejarme. Llevo haciéndolo muchos años. Pero en una película que encima solo se ha visto una vez, te sientas y no puedes hacer nada, no puedes cambiar nada. Si de repente aquello no funciona, solo puedes sudar. Hasta que empiezan las primeras risas es una tensión brutal, sobre todo en los primeros pases.

Y vuelves una vez más a A Coruña, donde rodaste el corto promocional 'Al Noroeste del Oeste'.

Fue una genialidad. Con el encargo de hacer algo para Turismo de A Coruña se me ocurrió esta idea de hacer un western que, para mí, encajaba perfectamente con el propio eslogan de la ciudad de que "nadie es forastero". Creo que quedó una pieza que tenía mucho sentido y que contaba bien la ciudad.

Touriñán es, casi después del Obelisco, lo más conocido de A Coruña. Para mí, reconozco que fue un placer permitirme hacer un western. Es una cosa que solamente podía hacer una vez en la vida. Era algo que no esperaba poder hacer y tampoco poder subirme a un caballo e ir por la calle Real y por la playa del Orzán. Fue un placer muy grande.

"Me enamoré de A Coruña antes de tener que venderla" Javier Veiga, director

¿Tuviste que redescubrir la ciudad?

Estuve 15 días en A Coruña preparándolo y sí que viví la ciudad de una manera... Me enamoré de la ciudad antes de tener que venderla. O me reenamoré, porque yo conozco mucho de A Coruña, pero estar aquí 15 días metido fue una experiencia muy chula. Luego, la repercusión que ha tenido ha sido brutal. Me han llegado mensajes ya no solamente de gente de Galicia, sino de amigos de Madrid y gente que nunca me escribe con trabajos que hago de largometrajes o series, pero sí me escribió con esta publicidad. Creo que tuvo efecto sorpresa y eso ayudó mucho.

¿Qué significa A Coruña para ti?

Para mí A Coruña tiene un carácter muy especial. Haber vuelto aquí y recuperar A Coruña con todas las cosas que voy haciendo últimamente ha sido un viaje muy bonito. Es un viaje como hecho al revés. Cuando ya estaba totalmente desconectado incluso de muchas cosas en Galicia y estaba sobre todo trabajando en Madrid, haber vuelto a Galicia a través de A Coruña hace que le tenga un cariño muy especial.

Últimamente mi padre se enfada porque dice que vengo más que a su casa. Y es verdad, últimamente paso más tiempo aquí casi que en O Grove. Inevitablemente le tengo un cariño especial por muchas cosas. Ha sido volver muchos años más tarde y volver a enamorarme de esta ciudad.