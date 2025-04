El teatro Jofre de Ferrol acoge este viernes un cineconcierto a cargo del pianista Ricardo Casas

Este viernes 25 de abril se proyectará en el Teatro Jofre de Ferrol la película de cine mudo Amanecer (1927), dirigida por W. F. Murnau y protagonizada por George O'Brien y Janet Gaynor. La sesión será a las 20:30 horas y contará con música en directo interpretada por el pianista Ricardo Casas, quien además es el compositor de la pieza.

El artista ofrecerá su música en directo, dando lugar a un cineconcierto de 100 minutos de duración que contará con subtítulos en inglés y castellano.

La película, Amanecer, narra la historia de un campesino que vive felizmente en el campo con su esposa hasta que aparece una seductora mujer de la ciudad, de quien se enamora. A medida que avanza la nueva relación, el protagonista empieza a considerar que su esposa es un estorbo que se interpone en la felicidad de la nueva pareja.

Esta actividad forma parte del Ciclo de Cineconciertos que se completa con otras dos propuestas que se celebrarán también en el Teatro Jofre: El gabinete del doctor Caligari con música de Caliza Live Show (23 de mayo) y El maquinista de la General con The Jazz on Five (20 de junio).