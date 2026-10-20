'As Cigarreiras' vuelve a A Coruña para reivindicar la lucha de las mujeres de la antigua Fábrica de Tabacos

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, participó hoy en la presentación de la gira gallega de 'As Cigarreiras', el gran espectáculo musical y teatral promovido por la Banda Municipal de Música de A Coruña y Cántigas da Terra, que se representará en el Palacio de la Ópera el próximo 19 de noviembre antes de su estreno en el Pazo da Cultura de Pontevedra el día 26, dentro de la programación de Culturgal.

En el acto también estuvieron presentes Juan Miguel Romero Llopis, director de la Banda Municipal de A Coruña; Luis Bolón, director musical de Cántigas da Terra; Camilo Franco, director de Culturgal; Isabel Risco, actriz protagonista del espectáculo; y Gonzalo Castro, concejal de Cultura y Turismo.

Tras el éxito de la representación de 'As Cigarreiras' en la Semana Clásica de las Fiestas de María Pita de 2025, la Banda Municipal de Música de A Coruña y Cántigas da Terra vuelven a colaborar en esta iniciativa promovida por el Concello. La alcaldesa puso en valor una producción que recupera la memoria de las trabajadoras de la Fábrica de Tabacos de A Palloza y de la revuelta protagonizada por las cigarreras en 1857, considerada una de las primeras luchas sindicales lideradas por mujeres en Europa.

"'As Cigarreiras' es un ejemplo extraordinario de cómo la cultura nos permite recuperar nuestra historia y dar voz a las mujeres que contribuyeron a construir la A Coruña que hoy conocemos. Se trata de un espectáculo que emociona, reivindica nuestra memoria colectiva y proyecta nuestra identidad cultural hacia el futuro", señaló Rey.

La regidora destacó también la colaboración entre dos entidades de referencia en la ciudad. "La Banda Municipal lleva décadas acercando la música clásica y contemporánea a la ciudadanía a través de una programación de enorme calidad y con una especial atención a los vínculos de Galicia con su repertorio. Es una institución cultural imprescindible que contribuye a democratizar el acceso a la cultura y a formar nuevos públicos", afirmó.

Rey quiso reconocer igualmente la labor de Cántigas da Terra, entidad que se encuentra inmersa en una nueva edición del Ciclo de Coros Gallegos. "Estamos hablando de un referente cultural no solo de A Coruña, sino de toda Galicia. Su trayectoria centenaria en la defensa y divulgación de la lengua, la música, el baile y las tradiciones gallegas la ha convertido en una institución fundamental para la preservación y transmisión de nuestra cultura", indicó.

Más de un centenar de artistas participan en 'As Cigarreiras', una producción que combina música sinfónica, canto coral, teatro y danza para recrear la historia de las trabajadoras de la antigua Fábrica de Tabacos. La propuesta reúne sobre el escenario a la Banda Municipal de Música de A Coruña, el Coro Galego Cántigas da Terra y el Grupo de Baile Santaia, además de un destacado elenco interpretativo encabezado por Isabel Risco.

La obra recupera y actualiza el género de la estampa gallega para rendir homenaje a las mujeres que protagonizaron la revuelta del 7 de diciembre de 1857, un episodio fundamental de la historia social y laboral de la ciudad. A través de la música, el teatro y la danza, el espectáculo recorre la historia de la fábrica y de sus trabajadoras, al tiempo que reivindica la memoria de un acontecimiento clave para el movimiento obrero.

"A Coruña es una ciudad con talento, creatividad y una rica tradición cultural. Proyectos como 'As Cigarreiras' son la mejor demostración de la capacidad de nuestras entidades y profesionales para crear propuestas innovadoras a partir de nuestro patrimonio y nuestra historia", concluyó la alcaldesa.

Las invitaciones para el espectáculo del Palacio de la Ópera estarán disponibles a partir de las 13:00 horas de este martes 20 de octubre en Ataquilla y en la taquilla de la plaza de Ourense. Cada persona podrá retirar hasta cuatro invitaciones.