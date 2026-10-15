El cine palestino protagoniza una nueva edición del festival Amal en Santiago: toda la programación

Palestina será un año más la protagonista de la Semana de Cine Euroárabe Amal, que celebrará su 24ª edición del 26 al 30 de octubre en Santiago de Compostela. Un total de cinco películas buscarán acercar la "gravedad" del genocidio palestino y reivindicar la "calidad" de su cinematografía, según ha explicado esta mañana el director del certamen, Ghaleb Jaber Martínez.

"Esta no será la última edición de Amal, pero sí posiblemente la última tal y como la conocemos", aseguró el director en la presentación del evento, según recoge Europa Press. El ciclo se enfrenta a "una reflexión profunda dentro de su papel dentro de la ciudad", explicó Ghaleb Jaber Martínez, que añadió: "Los tiempos cambian y muchas veces tenemos que adaptarnos a ellos".

Bajo el lema 'Existir e resistir', el ciclo cinematográfico busca ampliar los "focos" existentes sobre la realidad palestina más allá de la Franja de Gaza. "En Cisjordania se está cometiendo una limpieza étnica silenciosa, de la que somos conscientes a través de compañeros que tenemos en el terreno", indicó el director del certamen.

Ghaleb Jaber Martínez se refiere a la aldea de Taybeh, una población de Cisjordania cuya realidad conocen a través de un representante de la Iglesia católica allí, el padre Bashar Fawadleh, que "semana a semana" les relata cómo "los colonos están haciendo un proceso de expulsión en este pequeño enclave".

Precisamente, parte de lo recaudado con Amal se destinará a esta población y a otras organizaciones que trabajan por la causa palestina. Las entradas, que aún no han salido a la venta, tendrán un coste de 3 euros. Todas las proyecciones se realizarán en el Teatro Principal y, salvo la sesión inaugural, serán a las 21:00 horas.

La concejala de Capital Cultural, Míriam Louzao, participó esta mañana en la presentación del evento junto a su director y destacó la importancia de colaborar con el festival cinematográfico más allá de las propias películas que proyecta: "Tamén (significa) defender unha determinada maneira de entender a cultura e o papel que debe desempeñar na nosa sociedade".

Programación completa

El festival Amal ha seleccionado cinco películas que reflejan a la perfección el espíritu del evento.

Lunes 26 de octubre a las 20:00 horas. Sesión inaugural con The voice of Hind Rajab , de Kaouther Ben Hania. Esta película de ficción reconstruye la llamada de emergencia de una niña palestina de 6 años atrapada en un coche bajo el fuego en Gaza. El actor protagonista participará en un coloquio con el público

de octubre a las 20:00 horas. Sesión inaugural con , de Kaouther Ben Hania. Esta película de ficción reconstruye la llamada de emergencia de una niña palestina de 6 años atrapada en un coche bajo el fuego en Gaza. El actor protagonista participará en un coloquio con el público Martes 27 de octubre a las 21:00 horas. El documental Todos somos Gaza de Hernán Zin documenta cronológicamente la violencia ejercida contra la población civil palestina desde el 7 de octubre de 2023

de octubre a las 21:00 horas. El documental de Hernán Zin documenta cronológicamente la violencia ejercida contra la población civil palestina desde el 7 de octubre de 2023 Miércoles 28 de octubre a las 21:00 horas. Palestine 36 , de Annemarie Jacir, es una película que traslada al espectador a la Palestina de 1936 durante la revuelta contra el dominio británico. La sesión contará con la presencia del actor protagonista, Karim Anaya

de octubre a las 21:00 horas. , de Annemarie Jacir, es una película que traslada al espectador a la Palestina de 1936 durante la revuelta contra el dominio británico. La sesión contará con la presencia del actor protagonista, Karim Anaya Jueves 29 de octubre a las 21:00 horas. Once Upon a Time in Gaza , de los hermanos palestinos Tarzan Nasser y Arab Nasser, es una ficción ambientada en Gaza en 2007 que combina la vida cotidiana, el humor y la crítica social

de octubre a las 21:00 horas. , de los hermanos palestinos Tarzan Nasser y Arab Nasser, es una ficción ambientada en Gaza en 2007 que combina la vida cotidiana, el humor y la crítica social Viernes 20 de octubre a las 21:00 horas. El festival se cierra con All That's Left of you, de Cherien Dabis, un largometraje que recorre la historia de tres generaciones de una familia palestina desde 1948 hasta la actualidad

El Restaurante Caney (ubicado en el Hotel Eurostars Araguaney) organizará por su parte la Semana Gastronómica de Amal entre el 26 y el 31 de octubre, incluyendo el sábado para facilitar que más personas puedan degustar la propuesta gastronómica.

El menú árabe estará diseñado por Pedro Roca, chef del restaurante, conocido por su gusto por la gastronomía intercultural. La propuesta acercará su toque personal, conservando las características y las propiedades de la auténtica cocina árabe.