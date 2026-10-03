Actividades centros cívicos de A Coruña. Concello de A Coruña

A Coruña abre más de mil plazas en octubre para los cuatro viajes gratuitos de los centros cívicos

El Concello de A Coruña organiza en el mes de octubre cuatro excursiones gratuitas dentro de la programación de los centros cívicos de la ciudad. Serán a Mondariz-Balneario, Ponteareas y Vigo, Vilalba y Lugo y están orientados a personas mayores de 55 años. En total habrá 1.080 plazas.

Las salidas serán los días 21, 22, 28 y 29 de octubre con dos recorridos, uno por Mondariz-Balneario, Ponteareas y Vigo y otro por Vilalba y Lugo.

Para las excursiones se dispondrá de 20 autobuses de 54 plazas. Algunos centros compartirán vehículo y cada centro tendrá 27 plazas.

Las excursiones serán gratuitas y las visitas a las localidades serán libres, con el gasto de comida asumido por cada visitante. Según el recorrido, la comida será en Vigo o en Lugo.

Para inscribirse hay que acudir al centro cívico correspondiente dentro de su horario de apertura.

Cada persona podrá reservar dos plazas y deberá presentar el DNI para acreditar su edad. La persona acompañante podrá tener menos de 55 años.

Los autobuses partirán a las 09:30 horas de las paradas asignadas para cada centro y la hora de regreso prevista será hacia las 19:30 horas.

Esta es la programación por días.