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A Coruña abre más de mil plazas en octubre para los cuatro viajes gratuitos de los centros cívicos
Las excursiones serán a Mondariz-Balneario, Ponteareas y Vigo, Vilalba y Lugo
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El Concello de A Coruña organiza en el mes de octubre cuatro excursiones gratuitas dentro de la programación de los centros cívicos de la ciudad. Serán a Mondariz-Balneario, Ponteareas y Vigo, Vilalba y Lugo y están orientados a personas mayores de 55 años. En total habrá 1.080 plazas.
Las salidas serán los días 21, 22, 28 y 29 de octubre con dos recorridos, uno por Mondariz-Balneario, Ponteareas y Vigo y otro por Vilalba y Lugo.
Para las excursiones se dispondrá de 20 autobuses de 54 plazas. Algunos centros compartirán vehículo y cada centro tendrá 27 plazas.
Las excursiones serán gratuitas y las visitas a las localidades serán libres, con el gasto de comida asumido por cada visitante. Según el recorrido, la comida será en Vigo o en Lugo.
Para inscribirse hay que acudir al centro cívico correspondiente dentro de su horario de apertura.
Cada persona podrá reservar dos plazas y deberá presentar el DNI para acreditar su edad. La persona acompañante podrá tener menos de 55 años.
Los autobuses partirán a las 09:30 horas de las paradas asignadas para cada centro y la hora de regreso prevista será hacia las 19:30 horas.
Esta es la programación por días.
- Miércoles, 21 de octubre | Mondariz-Balneario, Ponteareas y Vigo | Castrillón, Elviña, Monelos, Los Mallos y Labañou | Inscripciones del 5 al 15 de octubre
- Jueves, 22 de octubre | Vilalba y Lugo | Eirís, Ciudad Vieja, Palavea, Artesanos y Feáns | Inscripciones del 6 al 16 de octubre
- Miércoles, 28 de octubre | Mondariz-Balneario, Ponteareas y Vigo | Novoboandanza, Os Rosales, San Diego, Monte Alto y Mesoiro | Inscripciones del 13 al 22 de octubre
- Jueves, 29 de octubre | Vilalba y Lugo | Sagrada Familia, El Birloque, A Silva, Pescadores, San Pedro de Visma, Castro de Elviña, Santa Lucía y Santa Margarita | Inscripciones del 14 al 23 de octubre