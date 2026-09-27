Las bibliotecas de A Coruña ofrecerán este curso 104 actividades para acercar la lectura a los más pequeños

Las Bibliotecas Municipales de A Coruña volverán a llenarse de cuentos y actividades para compartir en familia. El Concello invertirá más de 100.000 euros en el diseño y desarrollo de un programa de dinamización lectora que ofrecerá 104 actividades en ocho espacios de la Red de Bibliotecas Municipales.

'Merendas con contos' es uno de los programas más veteranos de las Bibliotecas Municipales, que lleva 32 años acercando la lectura a niños y niñas de entre 3 y 7 años y a sus familias. Desde su puesta en marcha, 'Merendas con contos' ha convertido los cuentos, la narración y la representación escénica en una forma de descubrir la biblioteca desde los primeros años. Una experiencia que permite a los niños y niñas acercarse a los libros de una manera lúdica y participativa y a las familias compartir un tiempo de ocio en torno a las historias.

En esta nueva edición, las Bibliotecas Municipales pondrán a disposición de las familias más de 2.600 plazas para niños y niñas de 3 a 7 años, dentro de una programación que se desarrollará entre los meses de octubre y mayo.

El objetivo es que la biblioteca sea mucho más que un lugar al que acudir para llevarse libros en préstamo: un espacio para descubrir, participar, compartir y disfrutar de la lectura en compañía. Las actividades combinarán cuentos, narración oral, representación escénica, música y otras formas de acercamiento a los libros, adaptadas a las diferentes edades y necesidades de las personas participantes.

"Queremos que las niñas y los niños descubran desde las primeras edades que en la biblioteca siempre hay una historia esperándoles, pero también que las familias encuentren en estos espacios un lugar para compartir tiempo, descubrir libros y disfrutar juntas de la lectura. Programas como 'Merendas con Contos', que lleva 32 años acercando los cuentos a los niños y niñas de la ciudad, nos ayudan precisamente a crear ese vínculo con la biblioteca y con la lectura desde los primeros años", señaló el concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro.

Las propuestas buscarán también que los niños y niñas tengan un papel activo durante las sesiones y que las familias puedan descubrir nuevas formas de compartir la lectura. Para ello, las actividades estarán diseñadas desde la participación, la diversidad y la inclusión, teniendo en cuenta las diferentes edades, intereses y capacidades de las personas participantes.

Además, se priorizarán aquellos libros que ya forman parte del catálogo de las Bibliotecas Municipales, de manera que las familias puedan encontrarlos en los centros y llevárselos en préstamo de forma gratuita para continuar en casa las historias descubiertas durante las actividades.

La programación permitirá también recuperar y poner en valor cuentos, poemas y canciones de la tradición oral gallega, al tiempo que acercará a los niños y niñas diferentes realidades y favorecerá la creación de espacios de comunicación y encuentro en torno a los libros.

De este modo, las Bibliotecas Municipales continúan trabajando para hacer de la lectura una experiencia compartida desde los primeros años y para consolidar las bibliotecas como espacios cercanos y accesibles para toda la ciudadanía.

Una programación en ocho espacios de la red

Las actividades se desarrollarán entre octubre y mayo y contarán con sesiones de 45 minutos de duración. Las propuestas tendrán lugar de lunes a sábado, en horario de 18:00 a 18:45 horas, en los siguientes espacios:

Biblioteca Ágora (lunes): 30 plazas

Biblioteca Sagrada Familia (martes): 20 plazas

Biblioteca Fórum Metropolitano (martes): 30 plazas

Biblioteca Monte Alto (miércoles): 25 plazas

Biblioteca Castrillón (jueves): 30 plazas

Biblioteca Rosales (viernes): 16 plazas

Punto de Préstamo de Mesoiro (sábado): 30 plazas

Biblioteca Durán Loriga (sábado): 20 plazas

Los horarios y las fechas podrán experimentar alguna modificación en función de las necesidades organizativas de los centros en el momento de cerrar el calendario definitivo.

La iniciativa forma parte de la programación de promoción lectora de las Bibliotecas Municipales de A Coruña y de la apuesta del Ayuntamiento por ofrecer actividades que acerquen la lectura a la ciudadanía y que conviertan las bibliotecas en espacios de encuentro y participación.