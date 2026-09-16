El Pazo de Meirás en Sada (A Coruña) recuerda el 175 aniversario de la muerte de Pardo Bazán

Acto por el 175 aniversario de la muerte de Emilia Pardo Bazán en el Pazo de Meirás. Xunta de Galicia

Este 16 de septiembre el Pazo de Meirás ha acogido un acto en conmemoración del 175 aniversario del fallecimiento de la escritora e intelectual Emilia Pardo Bazán. Aquí ha tenido lugar la lectura de un manifiesto que pide que este espacio se dedique a su memoria y que sus restos descansen en el sepulcro de la familia, situado en las Torres de Meirás. Además, la Xunta ha instado al Gobierno central, titular del inmueble, a que garantice el acceso completo al edificio.

El escrito recuerda que fue la propia Pardo Bazán quien hizo construir las Torres de Meirás como su residencia, convirtiéndose esta en un "espacio privilegiado de la creación literaria" de una autora "adelantada a su tiempo en ideas, hechos y actitudes".

"Fue ella quien las dotó de un patrimonio paisajístico, artístico y bibliográfico único, por ello si a alguien hay que recordar en este singular paraje de las Mariñas coruñesas es a su legítima propietaria original, Emilia Pardo Bazán", continuó el manifiesto, leído ante el propio Pazo en un acto organizado por la asociación vecinal.

Por eso, piden que las Torres, en manos del Gobierno central, se centren en la memoria de Pardo Bazán, "salvaguardando el espíritu y las intenciones de quien las edificó y las convirtió en epicentro de su obra".

Asimismo, el escrito recordó que la propia Emilia Pardo Bazán expresó su deseo en vida de que sus restos descansasen junto a los de su padre en el sepulcro ubicado en la capilla de las Torres.

"Meirás debe ser un lugar de tolerancia y de cultura, de reivindicación de los valores que representó su creadora, una matriarca en el amplio sentido del término: el feminismo y el papel de la mujer en la sociedad: la justicia social, la reconciliación y la concordia; la educación y la reivindicación de las humanidades así como la creatividad en todos los órdenes artísticos", sostiene el manifiesto.

El comunicado pide también que se lleve a cabo la restauración de las Torres para permitir las visitas y el desarrollo de actividades tanto en el interior como en los jardines. En este sentido, se pide "con urgencia" un convenio con la Xunta de Galicia.

La Xunta trabaja en un nuevo Plan director para los usos del Pazo

Por su parte, la propia Xunta ha instado de nuevo al Gobierno central a que garantice el acceso completo al Pazo de Meirás.

El director xeral de Cultura, Anxo M. Lorenzo, presente en el acto, insistió en que el Ejecutivo debe "completar los trámites que posibiliten su total apertura", algo que no ha llevado a cabo seis años después de la recuperación de su titularidad, previamente en manos de la familia del dictador Francisco Franco.

Previamente, Lorenzo recordó que el Gobierno debe realizar "las obras necesarias en el inmueble para garantizar tanto las buenas condiciones del edificio, como la seguridad de los visitantes".

El Pazo es Bien de Interés Cultural, por lo que "el titular tiene la obligación por ley de conservarlo, mantenerlo y custodiarlo debidamente para evitar su pérdida, destrucción o deterioración".

La Xunta aspira a gestionar el Pazo de Meirás, pero antes pide que el Gobierno lleve a cabo el acondicionamiento del inmueble para garantizar que "todas las estancias están en un estado óptimo para abrirlas al público".

En este sentido, el gobierno gallego trabaja ya en un Plan director con respecto a sus posibles usos que actualice el presentado en 2020. Este incluirá "tanto el legado de Emilia Pardo Bazán como el proceso por el que se convirtió en propiedad del dictador".