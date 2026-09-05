La renovación del yacimiento del convento de San Francisco de A Coruña facilitará las visitas

Yacimiento arqueológico del convento de San Francisco de A Coruña. Concello de A Coruña

La renovación del yacimiento del convento de San Francisco, detrás de la Fundación Luis Seoane de A Coruña, comenzará próximamente tras la adjudicación de los trabajos. La actuación, con un plazo de ejecución de tres meses, tiene un presupuesto de 168.793,23 euros y facilitará las visitas a este sitio arqueológico.

Los trabajos se centrarán en la mejora de la accesibilidad, el cierre perimetral, el tratamiento de fachadas y la instalación de soportes para paneles interpretativos.

Originalmente, esta edificación se ubicaba fuera de los muros de la ciudad, pero formaba parte del sistema defensivo a partir del refuerzo militar impulsado por Felipe II.

El objetivo de esta renovación es facilitar las visitas tanto individuales como en grupo al yacimiento, compatibilizando estas con su protección y conservación.

Entre otras acciones, la intervención incluye prolongar el pavimento de losas de piedra entre el zócalo del edificio y la posición del nuevo cierre, la limpieza y acondicionamiento de las fachadas de la iglesia de la Orden Tercera y la medianera del Museo Militar que limitan con el yacimiento y los machones de piedra que se conservan de la nave central de la iglesia.

También se consolidará la coronación del muro que une el torreón de la iglesia de la Orden Tercera y el Museo Militar.

Asimismo, se sustituirán las rejas de las ventanas de la medianera del museo por paneles metálicos y se arreglará la fachada, que se pintará con un color oscuro de manera uniforme para mejorar la interpretación de las estructuras de piedra.

Todas las actuaciones se realizarán con la menor interferencia posible en los restos arqueológicos y en el paisaje.