Teatro Jofre de Ferrol.

Teatro Jofre de Ferrol. Concello de Ferrol

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Cultura

El otoño llegará a Ferrol con teatro, música, humor y artes escénicas

El Concello organiza una treintena de actividades para los próximos meses

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Ferrol se acerca al otoño y lo hace con una amplia programación cultural que se extenderá durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre.

Imagen de la presentación.

En total serán una treintena de actividades, muchas de ellas gratuitas, de teatro, música, humor y artes escénicas.

En la programación, regresan Os Xoves da Capela, Petís Dúplex, Domingos a escena y el ciclo Festea.

El Auditorio, el Teatro Jofre, el Centro Torrente Ballester, el Centro Cívico de Caranza y los cines Dúplex son las ubicaciones por las que pasará la programación cultural de Ferrol en los próximos meses.

En el programa destacan citas como los conciertos de James Rhodes, María José Llergo o Carlos Núñez, además de las actuaciones de la Real Filharmonía de Galicia o la Orquesta Sinfónica de Galicia.

Consulta aquí la programación completa

Día

Tipo de actividad

Título

Ubicación y hora

Precio

Del 6 de septiembre al 27 de diciembre

Cine infantil

Petís Dúplex

Cines Dúplex, domingos a las 12:00 horas

Gratis

18 de septiembre

Habaneras

1º Encuentro Coral de Habaneras

Teatro Jofre, 19:30 horas

Gratis

19 de septiembre

Zarzuela

Doña Francisquita

Teatro Jofre, 20:30 horas

Desde 10€

26 de septiembre

Teatro

Crónica do rei pasmado

Teatro Jofre, 20:30 horas

Desde 8€

2 de octubre

Música clásica

Concierto de la Real Filharmonía de Galicia

Auditorio, 20:00 horas

Desde 18€, socios 5€

3 de octubre

Blues

Dani Wilde Band

Teatro Jofre, 20:30 horas

Desde 12€

8 de octubre

Blues, soul y funky

Os Xoves da Capela: Shug R'Band

Centro Torrente Ballester, 20:30 horas

3€

9 de octubre

Música y artes escénicas

Suite para unha vida - José Suárez

Centro Torrente Ballester, 20:00 horas

Gratis

10 de octubre

Música

DEPEDRO (Jairo Zavala)

Teatro Jofre, 20:30 horas

Desde 8€

16 de octubre

Danza

El Lago de los Cisnes

Auditorio, 20:30 horas

Desde 38€

17 de octubre

Teatro

El retablo de las maravillas

Ubicación no indicada, 20:30 horas

No indicado

17 de octubre al 15 de noviembre

Artes escénicas

Festea 2026

Varias ubicaciones

23 de octubre

Música

Manía - James Rhodes

Auditorio, 21:00 horas

Desde 19€

24 de octubre

Danza

Nortear

Teatro Jofre, 20:30 horas

Desde 5€

25 de octubre

Música

Zavala + Chicharrón

Teatro Jofre, 19:00 horas

Desde 10€

27 de octubre

Música clásica

Las Cuatro Estaciones de Antonio Vivaldi

Teatro Jofre, 20:00 horas

Desde 16€, socios 5€

29 de octubre

Ópera

La Flauta Mágica de Mozart

Teatro Jofre, 20:30 horas

Desde 25€

30 de octubre

Espectáculo familiar

El libro musical, de Luli Pampín

Auditorio, 17:00 horas

Desde 28€

31 de octubre

Teatro

A Metamorfose

Teatro Jofre, 20:30 horas

Desde 5€

5 de noviembre

Música

Os Xoves da Capela: Leticia Rey

Centro Torrente Ballester, 20:30 horas

3€

7 y 8 de noviembre

Teatro

A Culpa

Teatro Jofre, sábado 20:30 y domingo 19:00 horas

Desde 20€

13 de noviembre

Música clásica

Contrafactum, de la Real Filharmonía de Galicia

Auditorio, 20:00 horas

Desde 18€, socios 5€

14 de noviembre

Flamenco

María José Llergo

Auditorio, 20:30 horas

Desde 18€

15 de noviembre

Blues y soul

Robert Finley

Teatro Jofre, 19:00 horas

Desde 18€

21 de noviembre

Zarzuela

La Gran Vía

Teatro Jofre, 20:30 horas

Desde 5€

28 de noviembre

Danza contemporánea

Núa, de Cali Danza

Teatro Jofre, 20:30 horas

Desde 5€

29 de noviembre

Espectáculo familiar

CantaJuego: Yo quiero ser...

Auditorio, 12:30 y 17:00 horas

Desde 18€

4 de diciembre

Teatro y humor

A Serie Clopen

Teatro Jofre, 20:30 horas

Desde 8€

5 y 6 de diciembre

Magia familiar

Gran Gala Internacional de Magia Galicia Ilusiona

Teatro Jofre, sábado, 18:00 y 20:30 horas y domingo, 12:30, 17:00 y 19:30 horas

Desde 17€

9 de diciembre

Música clásica

Cuarteto Schubert

Teatro Jofre, 20:00 horas

Desde 16€, socios 5€

10 de diciembre

Música

Os Xoves da Capela: As Pías

Centro Torrente Ballester, hora no indicada

No indicado

11 de diciembre

Humor

América Forever (The Final Refrito), de Goyo Jiménez

Auditorio, 20:30 horas

Desde 25€

12 de diciembre

Música

Marta Ren

Teatro Jofre, 20:30 horas

Desde 8€

17 de diciembre

Música clásica

Concierto de la Orquesta Sinfónica de Galicia

Auditorio, 20:00 horas

Desde 18€, socios 5€

19 de diciembre

Musical

Unha Noite na Eira do Trigo, de La Oca Band

Teatro Jofre, 20:30 horas

Desde 5€

20 de diciembre

Música

Xira de Nadal 30º Aniversario, de Carlos Núñez

Teatro Jofre, 19:00 horas

Desde 19,50€

Todos los domingos

Artes escénicas

Domingos a escena

Centro Cívico de Caranza, 19:00 horas

No indicado