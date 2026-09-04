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El otoño llegará a Ferrol con teatro, música, humor y artes escénicas
El Concello organiza una treintena de actividades para los próximos meses
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Ferrol se acerca al otoño y lo hace con una amplia programación cultural que se extenderá durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre.
En total serán una treintena de actividades, muchas de ellas gratuitas, de teatro, música, humor y artes escénicas.
En la programación, regresan Os Xoves da Capela, Petís Dúplex, Domingos a escena y el ciclo Festea.
El Auditorio, el Teatro Jofre, el Centro Torrente Ballester, el Centro Cívico de Caranza y los cines Dúplex son las ubicaciones por las que pasará la programación cultural de Ferrol en los próximos meses.
En el programa destacan citas como los conciertos de James Rhodes, María José Llergo o Carlos Núñez, además de las actuaciones de la Real Filharmonía de Galicia o la Orquesta Sinfónica de Galicia.
Consulta aquí la programación completa
Día
Tipo de actividad
Título
Ubicación y hora
Precio
Del 6 de septiembre al 27 de diciembre
Cine infantil
Petís Dúplex
Cines Dúplex, domingos a las 12:00 horas
Gratis
18 de septiembre
Habaneras
1º Encuentro Coral de Habaneras
Teatro Jofre, 19:30 horas
Gratis
19 de septiembre
Zarzuela
Doña Francisquita
Teatro Jofre, 20:30 horas
Desde 10€
26 de septiembre
Teatro
Crónica do rei pasmado
Teatro Jofre, 20:30 horas
Desde 8€
2 de octubre
Música clásica
Concierto de la Real Filharmonía de Galicia
Auditorio, 20:00 horas
Desde 18€, socios 5€
3 de octubre
Blues
Dani Wilde Band
Teatro Jofre, 20:30 horas
Desde 12€
8 de octubre
Blues, soul y funky
Os Xoves da Capela: Shug R'Band
Centro Torrente Ballester, 20:30 horas
3€
9 de octubre
Música y artes escénicas
Suite para unha vida - José Suárez
Centro Torrente Ballester, 20:00 horas
Gratis
10 de octubre
Música
DEPEDRO (Jairo Zavala)
Teatro Jofre, 20:30 horas
Desde 8€
16 de octubre
Danza
El Lago de los Cisnes
Auditorio, 20:30 horas
Desde 38€
17 de octubre
Teatro
El retablo de las maravillas
Ubicación no indicada, 20:30 horas
No indicado
17 de octubre al 15 de noviembre
Artes escénicas
Festea 2026
Varias ubicaciones
23 de octubre
Música
Manía - James Rhodes
Auditorio, 21:00 horas
Desde 19€
24 de octubre
Danza
Nortear
Teatro Jofre, 20:30 horas
Desde 5€
25 de octubre
Música
Zavala + Chicharrón
Teatro Jofre, 19:00 horas
Desde 10€
27 de octubre
Música clásica
Las Cuatro Estaciones de Antonio Vivaldi
Teatro Jofre, 20:00 horas
Desde 16€, socios 5€
29 de octubre
Ópera
La Flauta Mágica de Mozart
Teatro Jofre, 20:30 horas
Desde 25€
30 de octubre
Espectáculo familiar
El libro musical, de Luli Pampín
Auditorio, 17:00 horas
Desde 28€
31 de octubre
Teatro
A Metamorfose
Teatro Jofre, 20:30 horas
Desde 5€
5 de noviembre
Música
Os Xoves da Capela: Leticia Rey
Centro Torrente Ballester, 20:30 horas
3€
7 y 8 de noviembre
Teatro
A Culpa
Teatro Jofre, sábado 20:30 y domingo 19:00 horas
Desde 20€
13 de noviembre
Música clásica
Contrafactum, de la Real Filharmonía de Galicia
Auditorio, 20:00 horas
Desde 18€, socios 5€
14 de noviembre
Flamenco
María José Llergo
Auditorio, 20:30 horas
Desde 18€
15 de noviembre
Blues y soul
Robert Finley
Teatro Jofre, 19:00 horas
Desde 18€
21 de noviembre
Zarzuela
La Gran Vía
Teatro Jofre, 20:30 horas
Desde 5€
28 de noviembre
Danza contemporánea
Núa, de Cali Danza
Teatro Jofre, 20:30 horas
Desde 5€
29 de noviembre
Espectáculo familiar
CantaJuego: Yo quiero ser...
Auditorio, 12:30 y 17:00 horas
Desde 18€
4 de diciembre
Teatro y humor
A Serie Clopen
Teatro Jofre, 20:30 horas
Desde 8€
5 y 6 de diciembre
Magia familiar
Gran Gala Internacional de Magia Galicia Ilusiona
Teatro Jofre, sábado, 18:00 y 20:30 horas y domingo, 12:30, 17:00 y 19:30 horas
Desde 17€
9 de diciembre
Música clásica
Cuarteto Schubert
Teatro Jofre, 20:00 horas
Desde 16€, socios 5€
10 de diciembre
Música
Os Xoves da Capela: As Pías
Centro Torrente Ballester, hora no indicada
No indicado
11 de diciembre
Humor
América Forever (The Final Refrito), de Goyo Jiménez
Auditorio, 20:30 horas
Desde 25€
12 de diciembre
Música
Marta Ren
Teatro Jofre, 20:30 horas
Desde 8€
17 de diciembre
Música clásica
Concierto de la Orquesta Sinfónica de Galicia
Auditorio, 20:00 horas
Desde 18€, socios 5€
19 de diciembre
Musical
Unha Noite na Eira do Trigo, de La Oca Band
Teatro Jofre, 20:30 horas
Desde 5€
20 de diciembre
Música
Xira de Nadal 30º Aniversario, de Carlos Núñez
Teatro Jofre, 19:00 horas
Desde 19,50€
Todos los domingos
Artes escénicas
Domingos a escena
Centro Cívico de Caranza, 19:00 horas
No indicado