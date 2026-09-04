El otoño llegará a Ferrol con teatro, música, humor y artes escénicas

Teatro Jofre de Ferrol. Concello de Ferrol

Ferrol se acerca al otoño y lo hace con una amplia programación cultural que se extenderá durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre.

En total serán una treintena de actividades, muchas de ellas gratuitas, de teatro, música, humor y artes escénicas.

En la programación, regresan Os Xoves da Capela, Petís Dúplex, Domingos a escena y el ciclo Festea.

El Auditorio, el Teatro Jofre, el Centro Torrente Ballester, el Centro Cívico de Caranza y los cines Dúplex son las ubicaciones por las que pasará la programación cultural de Ferrol en los próximos meses.

En el programa destacan citas como los conciertos de James Rhodes, María José Llergo o Carlos Núñez, además de las actuaciones de la Real Filharmonía de Galicia o la Orquesta Sinfónica de Galicia.

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