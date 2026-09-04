Ferrol avanza en la transformación del Torrente Ballester en museo de la ciudad

El centro Torrente Ballester de Ferrol está más cerca de convertirse en el museo oficial de la ciudad. Las obras, que comenzaron hace exactamente un mes y se extenderán durante cinco más, continúan según el calendario previsto.

En una visita que tuvo lugar este viernes, el alcalde José Manuel Rey Varela explicó, tras la reunión de trabajo, que este es un "objetivo estratégico para la ciudad" y "una apuesta por la cultura".

En la cita tanto Concello como la Xunta de Galicia repasaron el expediente, con el que la Xunta de Galicia elevará el centro a la categoría de museo, y también se supervisó el avance de las obras recogidas en el convenio de colaboración entre ambas administraciones.

"Estamos siguiendo los plazos para conseguir ese objetivo en esta legislatura", afirmó el regidor.

Por su parte, el director xeral de Cultura, Anxo Manuel Lorenzo Suárez, añadió que el expediente se llevará al Consello da Xunta próximamente para aprobar de manera formal su creación.

"Se integrará en el sistema galego de centros museísticos", explicó, sobre una red que cuenta con un centenar de centros repartidos por todo el territorio gallego.

La actuación cuenta con un presupuesto de 476.514 euros cofinanciado por la Xunta de Galicia y el Ayuntamiento de Ferrol, que firmaron el convenio de colaboración el pasado mes de diciembre.

La intervención contempla una reforma integral del inmueble para corregir las deficiencias que presenta en la actualidad, además de la renovación de las salas de exposiciones y otros espacios interiores, como los aseos y el almacén y mejoras en los sistemas de iluminación, ventilación y protección contra incendios. También se reparará la cubierta, se sustituirán las tejas deterioradas, se renovará la cubierta del patio interior y se pintarán las fachadas.