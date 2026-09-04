"A Culpa", de María Solar, se convierte en teatro sinfónico y llegará a A Coruña en 2027

El Teatro Colón de A Coruña recibirá en junio de 2027 A Culpa, una nueva producción de Estudo Momento en coproducción con el Centro Dramático Galego que propone unir sobre el escenario el teatro y la música sinfónica. El espectáculo está basado en la novela homónima de María Solar, ganadora del Premio Xerais en 2022.

El proyecto, en el que colabora el Concello de A Coruña, cuenta además con la participación de la Orquesta Sinfónica de Galicia (OSG), cuyos músicos tendrán un papel destacado en la propuesta.

La producción fue presentada este viernes en el Palacio de la Ópera con la participación, entre otros, del concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro. Antes de su llegada a la ciudad herculina, A Culpa se estrenará el próximo 7 de noviembre en el Teatro Jofre de Ferrol.

La compañía define la propuesta como "teatro sinfónico", un formato en el que la interpretación, la palabra, el movimiento, el espacio escénico y la música se integran dentro de una misma estructura dramatúrgica.

Una herencia inesperada como punto de partida

La adaptación teatral lleva la firma de Xoán C. Mejuto, que también codirige el montaje junto a Iria Ares y forma parte del reparto.

La historia tiene como protagonista a Amanda, una empleada de banca de Santiago que recibe inesperadamente la herencia de una misteriosa multimillonaria argentina. La noticia la lleva a viajar hasta Buenos Aires para intentar averiguar por qué una desconocida ha decidido dejarle su patrimonio.

Su investigación irá desvelando una historia atravesada por la emigración, la memoria, los silencios y la culpa, trasladando así al escenario algunos de los principales temas de la novela de María Solar.

Música original con sello de la OSG

La dimensión musical será uno de los elementos centrales del espectáculo. La partitura original ha sido compuesta por Gabriel Bussi, violinista de la Orquesta Sinfónica de Galicia, y será interpretada en directo durante el estreno por una formación de cámara integrada por siete músicos vinculados a la OSG.

Posteriormente, 35 intérpretes de la orquesta grabarán la banda sonora original. Esto permitirá que la producción pueda representarse tanto con músicos en directo como utilizando su versión sinfónica grabada.

Durante la presentación, Gonzalo Castro puso en valor la colaboración entre las diferentes entidades implicadas en el proyecto. "Desde el Gobierno de Inés Rey apoyamos aquellas iniciativas que amplían los límites de la creación escénica y que consolidan A Coruña como un espacio de producción cultural de referencia", señaló.

El concejal destacó también la participación de la OSG, a la que definió como "una de las grandes instituciones culturales del país", y consideró que su implicación reforzará la dimensión artística y la proyección de A Culpa dentro y fuera de Galicia.