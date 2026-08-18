Camilo Chas debuta como escritor con "Clavos de autoridad", un libro sobre el internet de la IA

Trece años después de comenzar a trasladar su negocio a las pantallas, Camilo Chas convierte parte de esa experiencia en su primer libro. El fundador de la galería coruñesa Artbys acaba de publicar Clavos de autoridad. Cómo enfrentarse al Internet de la IA sin perder el rumbo, una obra centrada en los cambios que la inteligencia artificial está introduciendo en la manera de buscar información y construir una reputación profesional en internet.

El libro, disponible en Amazon tanto en tapa blanda como en formato Kindle, parte de una trayectoria que comenzó precisamente en la red. Artbys nació como proyecto online en 2013, tres años antes de que Chas abriese su espacio físico en la calle San Andrés de A Coruña.

Desde entonces, el galerista ha tenido que enfrentarse a un reto compartido por numerosos autónomos, profesionales y pequeños negocios: conseguir visibilidad en internet y, sobre todo, lograr que aquello que se muestra en una pantalla refleje adecuadamente una reputación construida durante años de trabajo.

Ahora considera que la expansión de los sistemas de inteligencia artificial obliga a plantearse nuevas preguntas. "No estoy obsesionado con la inteligencia artificial. Estoy obsesionado con internet", resume Chas.

De aparecer en Google a demostrar una trayectoria

Clavos de autoridad no está planteado como un manual técnico sobre inteligencia artificial ni como una recopilación de fórmulas para conseguir aparecer en las respuestas de herramientas como ChatGPT. El punto de partida es otro: ¿cómo puede conseguir un profesional que su trayectoria sea encontrada, entendida y comprobada en el nuevo ecosistema digital?

Durante años, explica Chas, buena parte del trabajo en internet estuvo dirigido a ganar visibilidad, aparecer en buscadores, crear contenidos y explicar correctamente qué hacía una empresa o un profesional. La llegada de los sistemas generativos introduce una nueva variable: qué información existe en la red cuando estos sistemas intentan reconstruir quién es una persona, qué ha hecho durante su carrera y qué elementos permiten acreditarlo.

Es ahí donde el autor establece una de las diferencias sobre las que construye el libro: no es lo mismo ser visible que tener autoridad. "La apariencia se ha vuelto barata. La experiencia, no", escribe Chas en la contraportada de la publicación.

El concepto que da nombre al libro, los llamados "clavos de autoridad", se refiere precisamente a los hechos, documentos, trabajos o reconocimientos capaces de respaldar las afirmaciones que se realizan sobre una trayectoria profesional.

Los errores también forman parte del libro

El galerista recurre a su propia experiencia para explicar cómo ha cambiado internet durante estos trece años y reconoce también los errores y revisiones de criterio que se han producido por el camino.

Cuando comenzó con Artbys, recuerda, una persona del sector le recomendó no mostrar demasiado las obras en internet porque podía "quemarlas" y dificultar posteriormente su venta. Chas optó por hacer lo contrario y apostó por el entorno digital. Tiempo después, aquella misma persona acabaría comercializando obras a través de Wallapop.

La anécdota le sirve para ilustrar otra de las ideas de la publicación: haber sabido interpretar una transformación tecnológica no implica estar preparado para la siguiente. Haber apostado por internet en 2013 tampoco proporciona automáticamente las respuestas necesarias ante el desarrollo actual de la IA.

De esa incertidumbre y de la necesidad de volver a cuestionar algunas ideas surge Clavos de autoridad.

Lo que internet no puede encontrar

El libro presta especial atención a los profesionales que acumulan años o incluso décadas de experiencia, pero han documentado poco de todo ese conocimiento.

Chas traslada la reflexión a su propio oficio. A lo largo de los años ha adquirido conocimientos revisando obras, firmas, catálogos, colecciones y documentación. Una experiencia que resulta útil en el momento de analizar una pieza, pero de la que puede no quedar ningún rastro digital una vez finalizado el trabajo.

La conclusión es sencilla: internet difícilmente puede recuperar o interpretar un conocimiento que nunca ha sido documentado.

El propio autor se somete a ese análisis al final de la publicación. El libro incluye una auditoría denominada Lo que puedo demostrar hoy, en la que revisa qué aspectos de su trayectoria considera suficientemente acreditados y cuáles no permiten todavía realizar determinadas afirmaciones.

A continuación incorpora el apéndice Cómo auditar una trayectoria, concebido para que los lectores puedan aplicar ese mismo proceso a su experiencia profesional.

La reflexión sobre el nuevo internet se construye desde un escenario poco habitual cuando se habla de inteligencia artificial: una galería de arte de A Coruña.

Tras fundar Artbys en internet en 2013, Camilo Chas abrió en 2016 su establecimiento de la calle San Andrés. Desde allí desarrolla su trabajo como galerista, tasador y perito, además de dedicarse a la compraventa, las subastas, la catalogación y el estudio y documentación de artistas, obras y colecciones.

En 2023 amplió su trayectoria con su llegada a la televisión como experto en arte y antigüedades en Lixo ou Tesouro, de TVG, copresentado por María Mera.