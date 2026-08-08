Ofrecido por:
Así será el Festival Plataforma 2026 en Santiago: performance, danza y mucho más en septiembre
El evento celebra su séptima edición en varios emplazamientos de la capital gallega entre el 2 y el 6 del próximo mes
Te puede interesar: Un mes de música gratis en la ciudad vieja de Santiago: los conciertos de Feito a man, día a día
El Festival Plataforma llega este 2026 a su séptima edición llevando las artes a todos los rincones de Santiago de Compostela. El evento, que cuenta con una amplia programación, se celebrará del 2 al 6 de septiembre en varios emplazamientos de la capital gallega.
La coreógrafa Olga de Soto será la encargada de abrir el festival a las 18:30 horas del 2 de septiembre en la Sala Agustín Magán con el estreno de la pieza Algo se cruza en las palabras al excavar bajo los pies (2026-2029). A continuación, en el Observatorio Astronómico de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), Óscar Gómez Mata y Juan Loriente presentarán Makers itinerantes.
María Ruido, Ismael Ramos, Leonor Leal, Félix Fernández, Tere Recarens, Shima, Sergio Marey, Luz Arcas, Álvaro Murillo, Alejandro Veja, iXa, Corpo Liminal, Enésima y Ana Gesto completan el cartel de esta edición.
Organizado por la Cooperativa Performa (Mónica Maneiro Jurjo e Iñaki Martínez Antelo), Plataforma. Festival de artes performativas cuenta con el apoyo del Concello de Santiago de Compostela, a través da Concellería de Capital Cultural, Turismo, Educación e Memoria Histórica, y del Ministerio de Cultura. También colaboran la Fundación DIDAC, la Fundación Eugenio Granell, la Fundación SGAE, el Museo do Pobo Galego, el Observatorio Astronómico da USC, Pro Helvetia y Corodis.
Programación completa
Plataforma Festival de artes performativas se ha convertido en una cita anual que los amantes de la cultura y las artes no se pierden nunca. El evento dinamiza las calles y plazas de la ciudad con performances, música, danza, propuestas escénicas y talleres. Esta edición, además, contará con varios estrenos.
Esta es la programación completa del 2 al 6 de septiembre:
Miércoles 2 de septiembre
- Taller de performance con Ana Gesto. 10:00 horas. Centro Sociocultural Santa Marta
- Algo se cruza en las palabras al escavar bajo los pies (2026-2029), de Olga Soto. 18:30 horas. Sala Agustín Magán
- Makers itinerantes, de Óscar Gómez Mata y Juan Loriente. 20:30 horas. Observatorio Astronómico Ramón María Aller
Jueves 3 de septiembre
- Taller de performance con Ana Gesto. 10:00 horas. Centro Sociocultural Santa Marta
- As regras do xogo [Las reglas del juego], de María Ruido. 17:00 horas. Fundación Eugenio Granell
- El lenguaje de las líneas, de Leonor Leal. 20:00 horas. Sede de la SGAE
Viernes 4 de septiembre
- Taller de performance con Ana Gesto. 10:00 horas. Centro Sociocultural Santa Marta
- Medro, medro e non sei onde parar [Crezco, crezco y no sé dónde parar], con Ismael Ramos. 17:00 horas. Exteriores del Museo do Pobo Galego
- Xavier a través de min [Xavier a través de mí], con Félix Fernández. 19:00 horas. Sala Agustín Magán
Sábado 5 de septiembre
- Baharestan Carpet, con Tere Recarens y Shima. 11:30 horas. Fundación DIDAC
- Total nós xa estamos mortas [Total nosotras ya estamos muertas], de Sergio Marey. 18:30 horas. Parque de Bonaval
- Morphine. Nana para Emmy Hennings, con Luz Arcas / La Pharmaco. 20:30 horas. Teatro Principal
Domingo 6 de septiembre
- 8 km en mula, con Álvaro Murillo y Alejandro Vega. 12:00 horas. Parque da Alameda. Estatua homenaje a Federico García Lorca
- Ollos cara adentro / Barruranzko Begiradak, con Ixa. 18:00 horas. Casa das Máquinas
- Ábrego, de Corpo Liminal. 18:30 horas. Casa das Máquinas
- Transparentar, de Enésima. 20:00 horas. Teatro Principal