Así será el Festival Plataforma 2026 en Santiago: performance, danza y mucho más en septiembre

El Festival Plataforma llega este 2026 a su séptima edición llevando las artes a todos los rincones de Santiago de Compostela. El evento, que cuenta con una amplia programación, se celebrará del 2 al 6 de septiembre en varios emplazamientos de la capital gallega.

La coreógrafa Olga de Soto será la encargada de abrir el festival a las 18:30 horas del 2 de septiembre en la Sala Agustín Magán con el estreno de la pieza Algo se cruza en las palabras al excavar bajo los pies (2026-2029). A continuación, en el Observatorio Astronómico de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), Óscar Gómez Mata y Juan Loriente presentarán Makers itinerantes.

María Ruido, Ismael Ramos, Leonor Leal, Félix Fernández, Tere Recarens, Shima, Sergio Marey, Luz Arcas, Álvaro Murillo, Alejandro Veja, iXa, Corpo Liminal, Enésima y Ana Gesto completan el cartel de esta edición.

Organizado por la Cooperativa Performa (Mónica Maneiro Jurjo e Iñaki Martínez Antelo), Plataforma. Festival de artes performativas cuenta con el apoyo del Concello de Santiago de Compostela, a través da Concellería de Capital Cultural, Turismo, Educación e Memoria Histórica, y del Ministerio de Cultura. También colaboran la Fundación DIDAC, la Fundación Eugenio Granell, la Fundación SGAE, el Museo do Pobo Galego, el Observatorio Astronómico da USC, Pro Helvetia y Corodis.

Programación completa

Plataforma Festival de artes performativas se ha convertido en una cita anual que los amantes de la cultura y las artes no se pierden nunca. El evento dinamiza las calles y plazas de la ciudad con performances, música, danza, propuestas escénicas y talleres. Esta edición, además, contará con varios estrenos.

Esta es la programación completa del 2 al 6 de septiembre:

Miércoles 2 de septiembre

Taller de performance con Ana Gesto. 10:00 horas. Centro Sociocultural Santa Marta

Algo se cruza en las palabras al escavar bajo los pies (2026-2029), de Olga Soto. 18:30 horas. Sala Agustín Magán

Makers itinerantes, de Óscar Gómez Mata y Juan Loriente. 20:30 horas. Observatorio Astronómico Ramón María Aller

Jueves 3 de septiembre

Taller de performance con Ana Gesto. 10:00 horas. Centro Sociocultural Santa Marta

As regras do xogo [Las reglas del juego], de María Ruido. 17:00 horas. Fundación Eugenio Granell

El lenguaje de las líneas, de Leonor Leal. 20:00 horas. Sede de la SGAE

Viernes 4 de septiembre

Taller de performance con Ana Gesto. 10:00 horas. Centro Sociocultural Santa Marta

Medro, medro e non sei onde parar [Crezco, crezco y no sé dónde parar], con Ismael Ramos. 17:00 horas. Exteriores del Museo do Pobo Galego

Xavier a través de min [Xavier a través de mí], con Félix Fernández. 19:00 horas. Sala Agustín Magán

Sábado 5 de septiembre

Baharestan Carpet, con Tere Recarens y Shima. 11:30 horas. Fundación DIDAC

Total nós xa estamos mortas [Total nosotras ya estamos muertas], de Sergio Marey. 18:30 horas. Parque de Bonaval

Morphine. Nana para Emmy Hennings, con Luz Arcas / La Pharmaco. 20:30 horas. Teatro Principal

Domingo 6 de septiembre