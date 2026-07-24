Mostrart regresa a A Coruña con 65 artesanos y un mes de talleres y visitas gratuitas

A Coruña volverá a convertirse durante el mes de agosto en el escaparate de la artesanía gallega con una nueva edición de Mostrart, que este año alcanza su 42ª edición. La feria se instalará del 1 al 30 de agosto en los jardines de Méndez Núñez, donde reunirá a más de 65 artesanos repartidos en 45 casetas, consolidándose como una de las principales citas del sector en España.

La inauguración oficial tendrá lugar el 1 de agosto a las 12:00 horas, con un recorrido institucional por el recinto en el que participará la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, junto a representantes de la Asociación Galega de Artesáns y otras autoridades.

Durante todo el mes, el público podrá descubrir trabajos de disciplinas muy diversas, con piezas elaboradas de forma artesanal que combinan tradición, innovación y diseño. La mayor parte de los expositores proceden de Galicia, aunque también participarán profesionales llegados de otras comunidades autónomas.

Talleres para aprender los oficios artesanos

Además de la exposición y venta de productos, Mostrart volverá a apostar por las actividades participativas con el programa "Oficios ao Sol". De lunes a jueves se organizarán talleres gratuitos en los que los asistentes podrán conocer distintas técnicas artesanas de la mano de sus propios creadores.

Las personas interesadas podrán apuntarse en la caseta de información de la feria hasta completar el aforo disponible.

Visitas guiadas todos los viernes

Otra de las propuestas que regresa tras la buena acogida del pasado año son las visitas guiadas por el recinto. Se celebrarán todos los viernes de agosto, con dos pases diarios, a las 11:30 y a las 18:00 horas.

Estos recorridos, de aproximadamente hora y media de duración, permitirán conocer de cerca el trabajo de los artesanos participantes, los materiales que emplean y el proceso de elaboración de sus creaciones. Las plazas también serán limitadas y la inscripción se realizará en el punto de información de la feria.

Colaboración con Viñetas desde o Atlántico

La edición de 2026 refuerza además los vínculos entre la artesanía y otras disciplinas artísticas mediante una nueva colaboración con Viñetas desde o Atlántico. Artesanos participantes aportarán piezas a las exposiciones que acogerán el Kiosco Alfonso y la Casa Museo Casares Quiroga.

El cartel oficial de este año ha sido diseñado por la ilustradora coruñesa Inés Vázquez, que también forma parte de la muestra "Elas son fantásticas", instalada en la sala Salvador de Madariaga.

Mostrart está organizada por la Asociación Galega de Artesáns, con la colaboración del Ayuntamiento de A Coruña y el apoyo de la Fundación Pública Artesanía de Galicia, la Xunta de Galicia y la Diputación de A Coruña.