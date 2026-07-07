A Coruña organiza este verano talleres y visitas al Castillo de San Antón y al Castro de Elviña

Este mes de julio darán comienzo los talleres gratuitos de verano del Museo Arqueológico, en A Coruña, pensados para el disfrute de toda la familia. Las primeras actividades, que forman parte del programa de dinamización del Gobierno local para esta institución, tendrán lugar los días 11 y 18 de este mes, a partir de las 11:00 horas, en el Castro de Elviña.

"En A Coruña contamos con un patrimonio arqueológico muy rico, que constituye el legado de nuestra larga historia. Con actividades como estos talleres no solo buscamos entretener, sino también acercar, a todas las personas curiosas, los secretos del pasado y las fascinantes cosas que conocemos sobre él gracias a la investigación y a las excavaciones. Y no hay mejor escenario para hacerlo que el Castro de Elviña y el Castillo de San Antón", subrayó Gonzalo Castro, concejal de Cultura y Turismo.

La propuesta, denominada 'Aventura arqueológica', pretende acercar el mundo de las excavaciones al público general, especialmente a los niños y niñas, mediante un programa de dinámicas participativas en el que los grupos podrán aprender sobre el trabajo de los profesionales de la arqueología, descubrir el material utilizado en las excavaciones e incluso participar en una simulación de excavación en la que tendrán que desenterrar objetos que ayudarán a reconstruir la historia del Castro. Las inscripciones podrán realizarse a partir de mañana, 8 de julio, a las 10:00 horas, en este enlace (11 de julio) y en este (18 de julio).

En agosto, los días 1 y 22, llegará la segunda actividad de la programación con 'Hilando el hilo', que tendrá lugar en el Castillo de San Antón a las 11:00 horas. Se trata de un taller centrado en la indumentaria del pasado y en las técnicas y herramientas que, hace miles de años, nuestros antepasados empleaban para confeccionar sus prendas.

La actividad tiene también un enfoque práctico basado en la participación de los asistentes, que construirán sus propias herramientas y podrán experimentar con los tintes naturales para tejidos. Las inscripciones estarán disponibles mañana en este enlace (1 de agosto) y en este (22 de agosto).

La última actividad, también en el Castillo de San Antón, tendrá lugar los días 8 y 29 de agosto, igualmente a las 11.00 horas. Bajo el nombre 'El arte de tejer', el taller profundiza en el mundo de los telares desde su origen en la Antigüedad, así como en las herramientas que permitieron transformar hilos en tejidos y que revolucionaron la forma de fabricar ropa y otros objetos textiles.

En definitiva, será una forma divulgativa, amena y práctica de descubrir cómo funcionan y cómo han funcionado los telares, una herramienta fundamental en la historia de la humanidad que permitió convertir simples hilos en elaboradas prendas de vestir. Las inscripciones estarán disponibles a partir de mañana en este enlace (8 de agosto) y en este (29 de agosto).