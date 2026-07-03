La Diputación de A Coruña entrega los Premios Rosalía de Castro de Lingua

La Fundación Paideia acogió este viernes la entrega de los XVII Premios Rosalía de Castro de Lingua, unos galardones impulsados por la Diputación de A Coruña para reconocer el trabajo de personas, entidades e iniciativas que contribuyen a la promoción, normalización y defensa del gallego.

En esta edición, los premiados fueron el filólogo Carlos Callón, la Coordinadora de Traballadores/as de Normalización da Lingua (CTNL) y, en la categoría dedicada a proyectos dirigidos al público infantil y juvenil, A Gramola Gominola y Vitamina G, que compartieron el reconocimiento ex aequo. En total, el certamen repartió 5.000 euros en esta última categoría y contó con 31 candidaturas.

La diputada de Lingua, Sol Agra, fue la encargada de entregar los galardones en un acto que también contó con la actuación musical de Sheila Patricia.

Durante su intervención, Agra destacó la labor de los premiados y aseguró que "es un orgullo premiar a quienes nos premian cada día con la defensa activa de nuestra lengua, y para eso nacieron estos Premios Rosalía". Asimismo, felicitó a los galardonados por su compromiso con el gallego y por seguir impulsando su uso "a pesar de las dificultades".

La responsable provincial también aprovechó para reivindicar el papel de las administraciones públicas en la normalización lingüística. En este sentido, puso en valor el trabajo desarrollado por el área de Lingua de la Diputación, que destina más de medio millón de euros a apoyar al personal técnico de normalización de los ayuntamientos de la provincia, además de impulsar campañas de sensibilización, ayudas a entidades, grupos de conversación para neohablantes y cursos de gallego dirigidos a personas migrantes.

El jurado estuvo integrado por los galardonados de la edición anterior -Xosé Ramón Freixeiro Mato, Álvaro López García e Irma Silva Hervella- junto con la técnica de normalización lingüística de la Diputación, Dores Sánchez, que actuó como secretaria.