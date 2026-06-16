A Coruña acogerá "Noites coa Arte" con una exposición de once artistas inspirada en Noites do Porto

A Coruña se prepara para una nueva propuesta que vuelve a unir música y artes visuales dentro del ecosistema cultural de la ciudad. El festival Noites do Porto pondrá en marcha el próximo 19 de junio la tercera edición de Noites coa Arte, una exposición que transforma su programación musical en obra plástica contemporánea.

La iniciativa tendrá como sede el Bar B, que se convertirá en espacio expositivo hasta el 5 de julio. El proyecto busca reforzar el vínculo del festival con la ciudad y consolidar un archivo artístico propio que documente la creatividad local vinculada a cada edición.

En esta ocasión, participan once creadores de la escena artística coruñesa que han desarrollado obras inéditas inspiradas en las distintas jornadas del festival. Entre ellos figuran nombres como Alejandro Mosquera, Elena Corredoira, Fernando Voyeur, Giovanna Lopalco, Juan Balay o Julia Abalde, junto a otros creadores de la ciudad. Cada uno de ellos ha reinterpretado el espíritu de los conciertos que forman parte de la programación de Noites do Porto 2026.

La propuesta refuerza una línea iniciada en ediciones anteriores, en la que el festival ha ido ampliando su presencia más allá de los escenarios. El objetivo es convertir estas obras en una colección que funcione como memoria visual del proyecto y como escaparate del talento artístico local contemporáneo.

La inauguración de la exposición servirá además como antesala del arranque de la programación musical, que comenzará el 22 de junio con conciertos en distintos espacios de la ciudad, incluyendo salas y recintos como el Jazz Filloa o el Peirao de Batería.

Noites do Porto, impulsado por Masgalicia con el apoyo de distintas instituciones públicas y marcas colaboradoras, continúa así su apuesta por integrar música, arte y ciudad en un mismo relato cultural.