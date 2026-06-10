El PP de A Coruña pide impulsar un programa cultural por el 175 aniversario de Emilia Pardo Bazán

El próximo 16 de septiembre se cumplen 175 años del nacimiento de Emilia Pardo Bazán, una de las grandes referencias de la literatura española y una figura estrechamente ligada a la historia cultural de A Coruña. Con motivo de esta efeméride, el Grupo Popular presentará en el Pleno municipal una iniciativa para impulsar un programa de conmemoración específico en la ciudad.

La propuesta solicita que el Ayuntamiento de A Coruña articule una programación amplia y coordinada que permita poner en valor el legado de la autora, con la participación de instituciones culturales, académicas y educativas. Entre ellas, se plantea la colaboración con la Real Academia Galega, con el objetivo de reforzar el alcance municipal, gallego y estatal de los actos.

El grupo proponente subraya que la vinculación de Emilia Pardo Bazán con la ciudad va mucho más allá de lo biográfico, ya que forma parte esencial de la identidad cultural coruñesa. Su obra y pensamiento contribuyeron a situar a la ciudad en el mapa de las grandes capitales culturales, consolidando un legado que, según defienden, debe seguir proyectándose en el presente.

Uno de los ejes centrales de la iniciativa es la puesta en valor de la Casa-Museo Emilia Pardo Bazán, actualmente cerrada por obras de rehabilitación. La propuesta reclama que este espacio recupere plenamente su actividad como lugar de divulgación, visita pública y programación cultural estable, además de su papel vinculado a la memoria de la escritora.

Asimismo, se incide en la necesidad de que el inmueble se convierta en un espacio "vivo, accesible y digno", capaz de acoger iniciativas culturales continuadas que permitan difundir la obra de la autora y acercarla a nuevas generaciones.