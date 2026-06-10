El fotógrafo Paolo Roversi firmará ejemplares de su catálogo en A Coruña: así puedes conseguir tu entrada

La Fundación Marta Ortega Pérez (MOP) ultima los preparativos para la inauguración de Doubts, la nueva exposición del fotógrafo italiano Paolo Roversi, que abrirá sus puertas al público el próximo 20 de junio en el Centro MOP del Muelle de Batería de A Coruña.

La muestra, que podrá visitarse hasta el 20 de septiembre, será la segunda gran exposición de verano organizada por la fundación tras la dedicada al fotógrafo británico David Bailey el pasado año.

Considerado una de las figuras más influyentes de la fotografía de moda contemporánea, Roversi presentará en A Coruña una selección que combina algunas de sus imágenes más reconocidas con obras inéditas hasta la fecha. El recorrido propone una inmersión en el universo creativo del artista y en una trayectoria marcada por una estética inconfundible y por su constante experimentación con técnicas fotográficas como la Polaroid.

Para esta exposición, el fotógrafo transformará la nave del Centro MOP en un itinerario formado por nueve secciones interconectadas: Theatre, Appearances, Shadows, Doubts, People, Presence, Grace, Beauty y Fading. Cada una de ellas explora una dimensión diferente de su trabajo y, en conjunto, ofrece una visión completa de su lenguaje visual y de su maestría técnica.

Firma de catálogos y visita exclusiva

Antes de la inauguración oficial, Paolo Roversi visitará A Coruña para participar en una firma de ejemplares del catálogo de la exposición. El encuentro tendrá lugar el viernes 19 de junio en la librería del Centro MOP.

La actividad contará con un aforo limitado a 50 personas. Las entradas, gratuitas y con un máximo de una por persona, estarán disponibles a partir de las 11:00 horas del 12 de junio a través de la página web de la Fundación MOP.

Los asistentes podrán además disfrutar de una visita guiada exclusiva a la exposición antes de su apertura al público, acompañados por el equipo de mediación cultural de la fundación.

Entrada gratuita

La exposición podrá visitarse con entrada libre entre el 20 de junio y el 20 de septiembre. El horario de apertura será de lunes a viernes de 10:00 a 21:00 horas y los sábados y domingos de 11:00 a 21:00 horas.

La Fundación MOP ha informado además de que los beneficios obtenidos por la venta de merchandising de la muestra se destinarán a Future Stories, un proyecto de apoyo a creadores en el desarrollo de sus carreras artísticas.

El Centro MOP, situado en el Muelle de Batería, dispone de accesibilidad para personas con movilidad reducida y cuenta además con una cafetería y una librería especializada en fotografía, moda y arte.