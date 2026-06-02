Estudios Abertos crece en A Coruña: dos días de puertas abiertas y 55 espacios artísticos repartidos por la ciudad
La iniciativa impulsada por el Concello se celebrará los días 6 y 7 de junio y permitirá visitar gratuitamente talleres de artistas de disciplinas como pintura, fotografía, cerámica, ilustración o escultura
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A Coruña volverá a abrir las puertas de sus espacios creativos con una nueva edición de Estudios Abertos, que este año amplía su duración a dos jornadas y aumenta de forma significativa el número de participantes. La iniciativa, promovida por el Concello en colaboración con los propios artistas, se celebrará los días 6 y 7 de junio y contará con 55 espacios repartidos por distintos barrios de la ciudad.
El concelleiro de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, destacó que esta ampliación responde al compromiso del gobierno local con el sector creativo coruñés. "Nuestra alcaldesa, Inés Rey, muestra de este modo su compromiso con los creadores y creadoras de la ciudad, ofreciendo además a la ciudadanía una mayor facilidad para conocer sus trabajos", señaló.
La principal novedad de esta edición será precisamente el aumento de la duración del evento, que pasa de una única jornada a dos días completos de puertas abiertas. También crece la participación, al pasar de 39 espacios artísticos en la edición anterior a los 55 actuales.
"Desde el Gobierno de Inés Rey buscamos dinamizar las artes plásticas de la ciudad y poner en valor a nuestros creadores y creadoras con esta iniciativa, que permitirá a la ciudadanía conocer y visitar numerosos espacios creativos de los barrios", explicó Castro.
Talleres abiertos y programación propia
Las jornadas se desarrollarán entre las 10: 00 y las 22: 00 horas, dependiendo de cada espacio participante. Los visitantes podrán acceder de forma gratuita a estudios y talleres de profesionales de disciplinas como pintura, escultura, fotografía, ilustración, dibujo, cerámica o creación multidisciplinar.
Además de mostrar sus lugares de trabajo y sus procesos creativos, muchos de los participantes ofrecerán actividades específicas durante el fin de semana, con programación propia, presencia de artistas invitados y distintas propuestas dirigidas al público.
Según destacó el concelleiro, la distribución de los espacios por diferentes zonas de la ciudad permitirá a los asistentes diseñar sus propios recorridos. "Los diferentes espacios en los que tendrán lugar estas jornadas estarán repartidos por la ciudad, permitiéndole a los asistentes hacer una ruta recorriendo la ciudad y seleccionar aquellos que más les interesen", apuntó.
El objetivo de Estudios Abertos es acercar al público la realidad cotidiana de los artistas que desarrollan su actividad en A Coruña y mostrar cómo nacen sus obras más allá de las salas de exposiciones.
"Estudios Abertos es la oportunidad perfecta para conocer a artistas de diferentes disciplinas y su trabajo", concluyó Castro.
La programación completa y las actividades paralelas se darán a conocer a través de las redes sociales del proyecto y de la página web municipal.
Estudios participantes
- A Revolteira (La chica de la cinta/Lara Ingelmo): Ilustración e bordado textil
- Alejandro Mosquera: Pintura, gravado e ilustración
- Ali Ali: Pintura e gravado
- Álvaro Dorda: Pintura e ilustración
- Anna Franke y Durán Candal: Pintura e escultura / Pintura
- Art & English Lab (Iago Domínguez Barreiro): Pintura
- ARTestudo (Xulia Weinberg): Pintura
- Avestudio (Diego Avedaño): Multidisciplinar
- Balune Estudio Creativo (Bea Barros): Ilustración e deseño gráfico
- Carmen Soriano: Estucos e multidisciplinar
- Chelo Facal: Artista plástica
- Daniel Remeseiro: Multidisciplinar
- EA Valdés: Pintura, escultura e instalación
- Edgar Ortiz: Pintura
- Elena Corredoira: Pintura
- Emile Gireau: Escultura
- Ese Sitio (Molu Ares): Ilustración
- Espazo Salgado (María Salgado / Xosé Salgado): Pintura e ilustración
- Estudio Juan Miranda (Santi Collazo / Luis Muñoz / Juan Miranda): Dibujo, pintura e escultura
- Estudio Manuel Súarez Casal: Pintura
- Estudo Demo Cultural / Planeta Mincha / Manel Cráneo: Banda deseñada, ilustración, deseño gráfico, cartelismo, animación, etc.
- Faura Balsa: Escultura
- FBG Arq (Lorenzo Escudero): Pintura e Arquitectura
- Giovani Ramirez: Plástica, escultura e pintura
- J. Méndez: Escultura madera
- La Bonitera Taller (María Valdés Aguirre): Artista plástica
- Laureano Vidal: Pintura
- Línea Noroeste Art (Bego Tojo / Luis Mazorra): Multidisciplinar
- Luisa Valdés: Artista plástica
- Manchea (Antonio Galán Fuentes / Laura Sanchez Fernandez): Artes gráficas
- Marta Pardo de Vera: Pintura
- Milicia Gráfica (J. De la Rosa / Alba Parga): Ilustración e deseño
- Mónica Coto Art: Pintura, escultura e collage
- Nina Sardina (Lucía Ferreiro Iglesias): Multidisciplinar
- Noemí Penela: Pintura
- Nunca Choveu (Špela Trobec e Luis Rapela): Artes plásticas
- O Raposo Púrpura (Nacho Martínez): Pintura e escultura
- Pedro Bueno: Pintura e escultura
- Ramón Astray: Pintura
- Raúl Álvarez: Pintura
- Regalarte (Laura Doldán Canedo): Acuarela e arte aplicado a roupa, paraugas e accesorios
- Risco Estudio: Cerámica
- Rodrigo Vértebra: Escultura, pintura e composicións vexetais
- Román Romeral: Pintura
- Sofía Serrano: Pintura
- STO LAT_taller de arte-Laboratorio de Ideas (Gosia Trebacz): Multidisciplinar, fotografía, videocreación
- Taller Bardo (Nicolás Azamorano) Xoiaría
- Taller Bataneiro Arte (Santiago Bataneiro): Escultura
- Taller de Arte "El tigre de Monte Alto" (Roge Fernández): Pintura e collage
- Tatiana Medal (Tatiana Medal): Pintura
- Victoriano Fernández: Pintura
- Viena's Studio (Sofía Cabrera): Multidisciplinar
- Vítor Mejuto: Pintura
- Xermán Rodríguez: Escultura
- A Revolteira (La chica de la cinta/Lara Ingelmo): Ilustración e bordado textil
- Alejandro Mosquera: Pintura, gravado e ilustración
- Ali Ali: Pintura e gravado
- Álvaro Dorda: Pintura e ilustración
- Anna Franke y Durán Candal: Pintura e escultura / Pintura
- Art & English Lab (Iago Domínguez Barreiro): Pintura
- ARTestudo (Xulia Weinberg): Pintura
- Avestudio (Diego Avedaño): Multidisciplinar
- Balune Estudio Creativo (Bea Barros): Ilustración e deseño gráfico
- Carmen Soriano: Estucos e multidisciplinar
- Chelo Facal: Artista plástica
- Daniel Remeseiro: Multidisciplinar
- EA Valdés: Pintura, escultura e instalación
- Edgar Ortiz: Pintura
- Elena Corredoira: Pintura
- Emile Gireau: Escultura
- Ese Sitio (Molu Ares): Ilustración
- Espazo Salgado (María Salgado / Xosé Salgado): Pintura e ilustración
- Estudio Juan Miranda (Santi Collazo / Luis Muñoz / Juan Miranda): Dibujo, pintura e escultura
- Estudio Manuel Súarez Casal: Pintura
- Estudo Demo Cultural / Planeta Mincha / Manel Cráneo: Banda deseñada, ilustración, deseño gráfico, cartelismo, animación, etc.
- Faura Balsa: Escultura
- FBG Arq (Lorenzo Escudero): Pintura e Arquitectura
- Giovani Ramirez: Plástica, escultura e pintura
- J. Méndez: Escultura madera
- La Bonitera Taller (María Valdés Aguirre): Artista plástica
- Laureano Vidal: Pintura
- Línea Noroeste Art (Bego Tojo / Luis Mazorra): Multidisciplinar
- Luisa Valdés: Artista plástica
- Manchea (Antonio Galán Fuentes / Laura Sanchez Fernandez): Artes gráficas
- Marta Pardo de Vera: Pintura
- Milicia Gráfica (J. De la Rosa / Alba Parga): Ilustración e deseño
- Mónica Coto Art: Pintura, escultura e collage
- Nina Sardina (Lucía Ferreiro Iglesias): Multidisciplinar
- Noemí Penela: Pintura
- Nunca Choveu (Špela Trobec e Luis Rapela): Artes plásticas
- O Raposo Púrpura (Nacho Martínez): Pintura e escultura
- Pedro Bueno: Pintura e escultura
- Ramón Astray: Pintura
- Raúl Álvarez: Pintura
- Regalarte (Laura Doldán Canedo): Acuarela e arte aplicado a roupa, paraugas e accesorios
- Risco Estudio: Cerámica
- Rodrigo Vértebra: Escultura, pintura e composicións vexetais
- Román Romeral: Pintura
- Sofía Serrano: Pintura
- STO LAT_taller de arte-Laboratorio de Ideas (Gosia Trebacz): Multidisciplinar, fotografía, videocreación
- Taller Bardo (Nicolás Azamorano) Xoiaría
- Taller Bataneiro Arte (Santiago Bataneiro): Escultura
- Taller de Arte "El tigre de Monte Alto" (Roge Fernández): Pintura e collage
- Tatiana Medal (Tatiana Medal): Pintura
- Victoriano Fernández: Pintura
- Viena's Studio (Sofía Cabrera): Multidisciplinar
- Vítor Mejuto: Pintura
- Xermán Rodríguez: Escultura