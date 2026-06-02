Estudios Abertos crece en A Coruña: dos días de puertas abiertas y 55 espacios artísticos repartidos por la ciudad

Murales, talleres y recitales poéticos en A Coruña en la edición de 2024 de Estudios Abertos Estudios Abertos

A Coruña volverá a abrir las puertas de sus espacios creativos con una nueva edición de Estudios Abertos, que este año amplía su duración a dos jornadas y aumenta de forma significativa el número de participantes. La iniciativa, promovida por el Concello en colaboración con los propios artistas, se celebrará los días 6 y 7 de junio y contará con 55 espacios repartidos por distintos barrios de la ciudad.

El concelleiro de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, destacó que esta ampliación responde al compromiso del gobierno local con el sector creativo coruñés. "Nuestra alcaldesa, Inés Rey, muestra de este modo su compromiso con los creadores y creadoras de la ciudad, ofreciendo además a la ciudadanía una mayor facilidad para conocer sus trabajos", señaló.

La principal novedad de esta edición será precisamente el aumento de la duración del evento, que pasa de una única jornada a dos días completos de puertas abiertas. También crece la participación, al pasar de 39 espacios artísticos en la edición anterior a los 55 actuales.

"Desde el Gobierno de Inés Rey buscamos dinamizar las artes plásticas de la ciudad y poner en valor a nuestros creadores y creadoras con esta iniciativa, que permitirá a la ciudadanía conocer y visitar numerosos espacios creativos de los barrios", explicó Castro.

Talleres abiertos y programación propia

Las jornadas se desarrollarán entre las 10: 00 y las 22: 00 horas, dependiendo de cada espacio participante. Los visitantes podrán acceder de forma gratuita a estudios y talleres de profesionales de disciplinas como pintura, escultura, fotografía, ilustración, dibujo, cerámica o creación multidisciplinar.

Además de mostrar sus lugares de trabajo y sus procesos creativos, muchos de los participantes ofrecerán actividades específicas durante el fin de semana, con programación propia, presencia de artistas invitados y distintas propuestas dirigidas al público.

Según destacó el concelleiro, la distribución de los espacios por diferentes zonas de la ciudad permitirá a los asistentes diseñar sus propios recorridos. "Los diferentes espacios en los que tendrán lugar estas jornadas estarán repartidos por la ciudad, permitiéndole a los asistentes hacer una ruta recorriendo la ciudad y seleccionar aquellos que más les interesen", apuntó.

El objetivo de Estudios Abertos es acercar al público la realidad cotidiana de los artistas que desarrollan su actividad en A Coruña y mostrar cómo nacen sus obras más allá de las salas de exposiciones.

"Estudios Abertos es la oportunidad perfecta para conocer a artistas de diferentes disciplinas y su trabajo", concluyó Castro.

La programación completa y las actividades paralelas se darán a conocer a través de las redes sociales del proyecto y de la página web municipal.

Estudios participantes