Miles de personas llenan las calles de Santiago en defensa del gallego y por el fin de la "emergencia lingüística"

Decenas de personas durante una manifestación a favor del Día das Letras Galegas, a 17 de mayo de 2026, en Santiago de Compostela César Arxina - Europa Press

Miles de personas se han movilizado en Santiago de Compostela este domingo, 17 de mayo —coincidiendo con el Día das Letras Galegas—, en defensa del gallego y por el fin de la "emergencia lingüística" al amparo de una convocatoria de la plataforma Queremos Galego.

La protesta, bajo el lema 'O galego, lingua vital', ha arrancado este mediodía desde la Alameda compostelana y ha recorrido el centro de la capital gallega hasta la Praza da Quintana, donde una 'foliada' puso el broche final. Con un grupo de gaiteiros a la cabeza y el bloque de Queremos Galego liderando, los participantes han gritado consignas como "A Galiza, en galego" o "Nas aulas de Galiza queremos galego".

"La de hoy será una manifestación multitudinaria en la que la sociedad gallega mostrará su compromiso con la lengua y la voluntad de que se reponga en todos los ámbitos", ha avisado el portavoz de Queremos Galego y presidente de A Mesa Pola Normalización Lingüística, Marcos Maceira.

En declaraciones a los medios desde la Alameda, ha asegurado llegar con los "deberes hechos" gracias al protocolo 'Lingua vital', una "alternativa colectiva" que cuenta con más de 300 medidas destinadas a "revertir la emergencia lingüística" y que pretenden que la Xunta "copie". Este ha sido uno de los protagonistas de la jornada, prestando su nombre al lema de la marcha.

Cerca de las 13.00 horas, la Praza da Quintana, donde las consignas reivindicativas y la música no dejaron de sonar, ya estaba llena. Desde el escenario, la organización llegó a hablar de un "atasco" en los diferentes puntos de entrada. Allí, hubo otra protagonista: Begoña Caamaño, la periodista y escritora homenajeada este año, fallecida en 2014.

"Este 17 de mayo es un poco más especial porque la persona a la que está dedicado habría estado aquí como una más", ha asegurado la coordinadora de Queremos Galego, Celia Armas, que ha recordado las críticas de Caamaño a la "nefasta" política lingüística de la Xunta. Las palabras de Armas derivaron en un aplauso de los asistentes, que terminaron al grito de "Begoña Caamaño, patriota galega".

Desde el escenario, ha llamado a "continuar su lucha" y "a vivir todos los días en gallego": "Nuestra lengua es tan válida como cualquier otra". Armas ha instado a que, además de manifestarse, se puede hacer "mucho" en la vida diaria, con pequeños gestos como elegir el gallego para gestiones administrativas.

A Armas la siguió Maceira en el turno de las intervenciones, en la que perfiló la "emergencia lingüística" como fruto de "restricciones" en diversos ámbitos y acusó a la Xunta de Galicia, a cargo del PP, de "incumplir su deber". "Rueda está a tiempo de rectificar y de dejar de ser el único presidente que reniega de la lengua de su país", instó.

Presencia política

Hasta la protesta han acudido representantes políticos, como la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, y el secretario xeral de Movemento Sumar Galicia, Paulo Carlos López. Durante la movilización, ambas sujetaron la misma faja de Queremos Galego.

Pontón, líder de la oposición en el Parlamento de Galicia, ha acusado al PP de un "acoso y derribo" al gallego durante 17 años, que ha provocado un "momento crítico" para el idioma. Así, ha tachado que el plurilingüismo y ha reclamado un "cambio de rumbo". "El gallego no es una carga", ha reivindicado.

La nacionalista también ha acusado al nuevo gobierno de Lugo, liderado por Elena Candia (PP) tras una moción de censura, de "cargarse las políticas de apoyo al gallego, diciendo que son una carga". De igual forma, los representantes de Queremos Galego cargaron contra la "eliminación" del departamento de Promoción da Lingua.

Por su parte, López ha reclamado al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, que vuelva a llevar a la Unión Europeo la oficialidad del gallego antes de que termine 2026. Además, ha reclamado un "giro radical" a la Xunta, "principal responsable de la situación del gallego".