Un niño cubano de 9 años reivindica el gallego en redes: "É o noso sinal de identidade"

Desde la aldea de Paizal, en el concello coruñés de Dodro, Víctor Fabián Cepeo González, un niño cubano de apenas nueve años, comparte vídeos en los que habla de Galicia, de su lengua, de su experiencia como inmigrante y del entorno rural en el que vive.

Lo hace en gallego, sin discursos preparados y con una espontaneidad que sorprende a muchos usuarios, que a veces incluso dudan de que realmente sea de Cuba.

Conocido en redes como @un_cubanito_muy_gallego, Víctor reconoce que, al llegar a España, una de las cosas que más le llamó la atención fue algo tan cotidiano como un supermercado. "Había tantas lambetadas que non sabía cal escoller", recuerda. También le sorprendieron "as construcións e os coches". En su opinión, todo resultaba "moi diferente".

Con el paso de los meses, sin embargo, lo que más terminó marcando su vida no fueron las diferencias materiales, sino el idioma que escuchaba cada día en el colegio y en la calle. Al principio, admite, el gallego le pareció extraño. "Si que foi un pouco raro, pero despois te acostumas e sen darte conta xa o estás falando".

El idioma como forma de integrarse

Lo que para muchos alumnos gallegos forma parte del paisaje habitual, para Víctor acabó convirtiéndose en una herramienta de integración. Asegura que aprender gallego le ayudó "moitísimo, sobre todo no colexio", y que empezó a sentir Galicia como algo suyo en el momento en que hizo amigos y comenzó a conocer a la gente de aquí.

En uno de sus vídeos más compartidos afirma que "o galego non é unha lingua morta nin un dialecto", una reflexión poco habitual en alguien de su edad. Preguntado por quienes todavía menosprecian el idioma o lo consideran menos importante que el castellano, tiene clara la respuesta: "O galego é igual de importante, ademais de que é o noso sinal de identidade

Su defensa del gallego no nace de ninguna obligación familiar ni académica. De hecho, recalca que decidió aprenderlo simplemente porque era la lengua que hablaban sus amigos y porque lo veía como una forma de integrarse en su nueva vida. Llevarlo después a las redes sociales fue algo natural. "Estou orgulloso de falalo e é unha maneira de demostralo".

Una generación gallega también en redes

El pequeño creador también cree que las redes sociales pueden jugar un papel importante en el futuro del idioma. "A comunidade galega nas redes sociais non é moi grande", lamenta, antes de añadir que crear contenido en gallego puede ayudar "a manter vivo o idioma".

En un contexto en el que buena parte del contenido que consumen los jóvenes llega desde fuera y en castellano o inglés, considera importante que también existan referentes que hablen gallego en TikTok o Instagram. Por eso anima a otros jóvenes a hacerlo sin miedo, aunque puedan equivocarse al principio.

Él mismo asegura que nunca sintió vergüenza al grabarse hablando una lengua que no era la suya. "Sabía que quizais había palabras que non dicía ben, pero igual o intentaba", explica. Entre todas las palabras gallegas, tiene una favorita: "tartaruga". No sabe muy bien por qué. "Gústame como soa".

Con apenas nueve años, su mensaje termina siendo mucho más sencillo y directo que muchos debates lingüísticos: "Todos os idiomas son importantes e o coñecemento é algo que ninguén nos pode quitar".